Tüm dünyada yatırımcılar güvenli bir liman ararken Türk lirası son 1 ayda ana para birimleri içinde dolar karşısında en çok değerlenen para oldu. Küresel ekonomiye son bir ayda artan jeopolitik riskler ve dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki belirsizlikler damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump gelecek ay itibarıyla Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne ek yüzde 10 tarife uygulayacaklarını açıkladı. Bunun yanında Basra Körfesi'nde İran ve ABD arasında artan gerilim de yatırımcıların dikkatle takip ettiği gelişmelerin başında yer almaya devam ediyor.

Artan riskler sebebiyle küresel büyümeye ilişkin endişeler artarken, dünya genelindeki merkez bankaları da bu endişeler ışığında adımlar atmaya başladı. En önemli adım ise ABD Merkez Bankası Fed'den geldi. Fed geçen ay sonu 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Bunun yanında Avrupa ve Japonya merkez bankaları da parasal genişleme sinyali verdi. Bunlara paralel bir şekilde Türkiye Merkez Bankası da (TCMB) enflasyonun düşüş eğilimine girmesiyle 25 Temmuz'da politika faizinde 425 baz puanlık bir indirime gitti.

Yurtiçinde ayrıca ABD ile yaşanan S-400 gerilimi önce bir tedirginlik yaratsa da özellikle ABD Başkanı Trump'tan konuyla ilgili gelen ılımlı açıklamalar bir rahatlamaya yol açtı. Tabii ABD ile ilişkiler düzelme emareleri gösterse de Merkez'in faiz kararının ardından dolar/TL'de yükseliş bekleyenlerin sayısı hiç de az değildi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI YÜZDE 3.6 DEĞERLENDİ

Ancak korkulan gerçekleşmedi. Merkez'in kararı öncesi 5.71 lira olan dolar bugün TSİ 12.00 itibarıyla 5.50 seviyesinde seyrediyor. Yani Türk Lirası Merkez'in faiz indiriminin ardından bugüne kadar dolar karşısında yüzde 3.6 değerlendi. Burada ilk bakışta Fed'in de faiz indirimine gitmesi sebebiyle doların dünya genelinde bir zayıflama yaşadığı düşünülebilir ancak son 1 aylık hareketlere bakıldığında TL'nin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığı dikkat çekiyor.

YATIRIMCILAR GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN KAÇTI

Aralarında Türk Lirası'nın da bulunduğu gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısındaki performansını gösteren MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Para Birimi Endeksi son 1 ayda yüzde 3 geriledi. Bu süreçte dolar karşısında Brezilya Reali yüzde 3.1, Rus Rublesi yüzde 2.2, Güney Afrika Randı yüzde 6.7 değer kaybetti. Türk Lirası ise dolar karşısında yüzde 4.1 değer kazandı. Yatırımcıların özellikle ABD-Çin gerilimi sebebiyle riskli yatırımlardan kaçınması, gelişmekte olan ülke varlıklarındaki düşüşün sebebi oldu.

Dolar karşısında son 1 aylık performanslar Para Birimi Değişim (%) Türk Lirası 4 Japon Yeni 2.7 İsviçre Frangı 2.1 Kanada Doları -0.7 Çin Yuanı -1 Rus Rublesi -2.2 G. Kore Wonu -2.3 Hint Rupesi -2.7 Brezilya Reali -3.1 G. Afrika Randı -6.7

Türkiye son 1 ayda sadece gelişmekte olan ülke değil, performansıyla gelişmiş ülke para birimlerini de geride bıraktı. Bu kategoride en iyi performansı Japon Yeni gösterdi. Yen dolar karşısında 1 ayda yüzde 2.7 değerlendi. Euro ise söz konusu dönemde yatay bir seyir izledi. İngiliz Sterlininde ise yüzde 2.1 düşüş yaşandı.