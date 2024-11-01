Türk Nippon Sigorta acenteleri Karadağ’da buluştu  

Acentelerine düzenlediği kampanyalarla acentelerinin motivasyonunu en üst noktada tutmaya gayret gösteren Türk Nippon Sigorta 2024 yılının ikinci gezisini Karadağ’a gerçekleştirdi. Acenteleri için motivasyon kampanyalarına 2025 yılında da devam edecek olan Türk Nippon Sigorta yetkilileri yeni yılda da dünyanın çeşitli yerlerinde acenteleriyle buluşmaya devam edeceklerini aktardı.

Türk Nippon Sigorta’nın acenteleriyle büyüyen genç, dinamik bir sigorta şirketi olarak ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalı olan acentelerimiz için gerçekleştirdiğimiz seyahat kampanyalarımızın ikinci durağı olan Karadağ gezimizi gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen 3 günde birçok yeni yer görme imkânımız oldu. Seyahatlerimizin bize kattığı en önemli kazanç ise acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalamamızdı. Acentelerimizden gelen her türlü öneriyi şirket olarak hızlıca değerlendirip, inandıkları her iş için onlara destek vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

REKLAM EN ÖNEMLİ DAĞITIM KANALI Acente sayılarını bin 200 adete çıkardıklarını söyleyen Dr. E. Baturalp Pamukçu sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalını acenteler oluşturuyor. Üretimimizin büyük bir kısmını en önemli iş ortaklarımız olan acentelerimiz vasıtasıyla sağlıyoruz. Acentelerimize özel olarak hazırladığımız kampanyalarımızda hedef, şirketimize olan bağlılık duygusunu pekiştirmek dışında, çapraz satış imkanları yaratmak, sigortalı beklentilerine çözüm sağlamak, aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamaktır.”