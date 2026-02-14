Canlı
        Haberler Spor Basketbol Türk takımları, Avrupa basketbolunun "lideri" oldu - Basketbol Haberleri

        Türk takımları, Avrupa basketbolunun "lideri" oldu

        Avrupa basketbolunun çeşitli organizasyonlarında yer alan Türk takımları, mücadele ettikleri turnuvaların zirvesini ele geçirdi.

        Giriş: 14.02.2026 - 01:16 Güncelleme: 14.02.2026 - 01:16
        Türk takımları, Avrupa basketbolunun zirvesinde!
        Avrupa basketbolunun birçok organizasyonunda mücadele eden temsilcilerimiz, yer aldıkları turnuvalarda liderlik koltuğuna oturdu.

        Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, oynadığı son maçta A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u son saniye basketiyle 85-83 yenerek liderliğini sürdürdü.

        Geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste 7. maçından da zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi başardı ve zirvedeki yerini korudu.

        BEŞİKTAŞ GAİN, BKT AVRUPA KUPASI'NDA ZİRVEDE

        Türk rüzgarı, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN ile esti.

        Ligde oynadığı 18 maçtan 13 galibiyet, 5 yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlı ekip, son maçında Yunan takımı Panionios'u deplasmanda 114-74 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

        Attığı 1666 sayıyla grubunun en skorer takımı olan Beşiktaş GAİN, bu sonuçların ardından adını doğrudan çeyrek finale yazdırdı.

        Aynı organizasyonun A Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji de ligi 2. sırada noktalayarak son 8 takım arasına kaldı.

        GALATASARAY MCT TECHNİC'TEN ÇİFTE LİDERLİK

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray MCT Technic, organizasyondaki iki farklı grupta da liderliği kimseye bırakmıyor.

        İlk olarak normal sezonda mücadele ettiği 4 takımlı E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda da grubunun ilk sırasında yer alıyor.

        4 takımlı I Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, zirve yarışı verdiği 2. sıradaki Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket'i deplasmanda 94-81 mağlup ederek iddialı yürüyüşünü sürdürdü.

        KADINLAR DA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

        Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring kadın basketbol takımları da bulundukları organizasyonlarda zirveye hükmetti.

        İki takım da FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk turundaki 4 takımlı grup aşamasında oynadıkları 6 maçı da kazanmayı başarırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring B Grubu'nu, Fenerbahçe Opet ise C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamladı.

        Bu sonuçlarla ikinci tura yükselen Türk ekipleri, zirvedeki yerlerini bu turda da bırakmadı ve 6 takımdan oluşan gruplarını ilk sırada bitirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring 12 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgi alırken, Fenerbahçe Opet 11 maçı kazandı, 1 kez yenildi.

        Bu sonuçlarla iki Türk ekibi de Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

        Yarı final play-in etabında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes, Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Spar Girona takımıyla üst tura yükselmek için mücadele edecek.

