        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk takımları Eurocup'a damga vurdu

        Türk takımları Eurocup'a damga vurdu

        Eurocup'ta sezonun en iyi 5'ine Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'dan birer oyuncu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Türk takımları Eurocup'a damga vurdu!

        Eurocup'ta sezonun en iyi 5'i olarak açıklanan kadroda Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'dan birer oyuncu yer aldı.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre; taraftarlar, medya mensupları, antrenörler ve kaptanlar, sezonun en büyük anlarına damgasını vuran oyuncuları seçti.

        Sezonun ilk 5'inde Türk kulüplerinden Beşiktaş GAİN forması giyen Ante Zizic, Türk Telekom'dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji'de oynayan Malachi Flynn de yer aldı.

        Türk takımlarındaki oyuncular dışında ilk 5'e, Dolomiti Energia'dan DeVante Jones ve Hapoel Midtown'dan Jared Harper seçildi.

        Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde elenirken Beşiktaş GAİN ise final mücadelesine çıkacak.

        Beşiktaş GAİN ile Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.

        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!