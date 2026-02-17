Canlı
        Türk Telekom: 100 - Trabzonspor: 77 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom: 100 - Trabzonspor: 77 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom, evinde Trabzonspor'u 100-77 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Başkent ekibi, yarı finalde Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:03 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:46
        Türk Telekom, kupada Trabzon'u eledi!
        Türk Telekom, Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Trabzonspor'u 100-77 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Maçın ilk çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Bankston'un ürettiği sayılarla 2. dakikada 5-0 üstünlük sağladı. Rakibine Reed, Yeboah ile etkili yanıt veren Trabzonspor, 5. dakikada 7-8 öne geçti. Berkan Durmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla üretken olan ev sahibi takım, çeyreğin son 2 dakikasına 13-10 skor avantajıyla başladı. Bordo mavili takım, Hamm ve Ege Arar ile pota altından bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk çeyreği Türk Telekom, Smith'in de 3 sayılık basketiyle 18-17 önde geçti.

        İkinci periyoda da çok iyi başlayan ev sahibi takım, Doğuş Özdemiroğlu ve Usher'in de pota altından katkısıyla 17. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: (43-30). Trabzonspor, Delgado ve Reed ile bulduğu sayılarla yanıt vermeye çalışsa da pota altını iyi kullanan Ankara temsilcisi 19. dakikada skoru 49-34'e getirerek 15 sayılık farka ulaştı. İlk yarıyı çok etkili oynayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nun 12 sayılık katkısıyla devreye 51-37'lik skor avantajıyla girdi.

        Üçüncü çeyreğin başında da etkili oyununu sürdüren Ankara ekibi; Simonovic, Trifunovic ve Usher'in dış atışlardan katkısıyla 26. dakikada 25 sayılık farka ulaştı: (68-43). Çeyreğin kalan dakikalarında da etkili oyununu sürdüren ve 3. periyodu da 79-58 önde geçen Türk Telekom, karşılaşmayı da 100-77 kazanarak 20-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Türk Telekom, bu akşam oynanacak Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko çeyrek final karşılaşmasında kazanan takımla 20 Şubat Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

        Türk Telekom: Ata Kahraman 6, Trifunovic 6, Simonovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 12, Berkan Durmaz 4, Allman 17, Alexander 6, Usher 11, Smith 3, Atakan Biçer

        Trabzonspor: Reed 18, Berk Demir, Yeboah 5, Taylor 14, Delgado 4, Tinkle 10, Cem Ulusoy 6, Batu Bircan, Hamm 13, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 3

        1. Periyot: 18-17

        Devre: 51-37

        3. Periyot: 79-58

        4. Periyot: 100-77

        Doğuştan engelli kuzu "Pamuk", hayvanseverin tasarladığı yürüteçle ayağa kalktı

        Kocaelide yaptığı yürüteçlerle engelli hayvanların yeniden hareket etmesine destek olan Abdulmenaf Çelikin kuzuya yürüteç takması (AA)

