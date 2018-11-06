Karşılaşmaya rakibine oranla daha iyi giren Türk Telekom, Stimac'ın art arda basketleriyle 3. dakika içinde 6-0'lık üstünlük sağladı. Konuk takım maçtaki ilk sayılarına Voronov ile ulaşırken, Stimac ile boyalı alanda etkili olmaya devam eden Türk ekibi, 7. dakikayı da 6 sayı farkla (12-6) üstün geçti. Landesberg ve Redding'in de skora katkı vermesiyle üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, ilk çeyreği 17-13 önde bitirdi.
Zenit, 2. periyoda hem hücumda hem savunmada çok iyi başladı. Rakibinin yaptığı top kayıplarını özellikle Trushkin ve Scrubb ile sayıya çeviren Rus ekibi, 14-0'lık seriyle 13. dakika içinde 10 sayılık farkı (17-27) yakaladı. Çeyrekteki ilk sayılarını Landesberg ile bulan Türk Telekom, savunmada istediği oyunu sergileyemeyince, Zenit 16. dakikaya da 35-28 önde girdi. Türk Telekom, rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini Landesberg ile değerlendirse de Zenit, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.
Türk Telekom, 3. çeyreğin ilk bölümünde Campbell, Landesberg ve Stimac'ın basketleriyle 10-0'lık seri bularak 23. dakika içinde 7 sayılık farka (48-41) ulaştı. Trushkin ve Uthoff'un sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan rakibine Landesberg-Stimac ikilisiyle karşılık veren Türk Telekom, üstünlüğünü sürdürdü ve periyodu 58-53 önde tamamladı.
Final çeyreğine Zenit, Scrubb, Türk Telekom ise Redding'in sayılarıyla girdi. Karasev ve Scrubb ile rakip savunmayı aşan Zenit, savunmada Campbell ve Landesberg'i durduramayınca Türk ekibi, 35. dakikayı da 5 sayı farkla üstün geçti: 69-64. Redding'in de devreye girmesiyle kontrolü elinde tutan Türk temsilcisi, son 2,5 dakikaya 76-68 önde girdi. Maçın en skorer ismi Landesberg'in önderliğinde oyunun kontrolünü elinde tutan Türk Telekom, karşılaşmadan 81-75 galip ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Igor Dragojevic (Karadağ), Michelle Rossi (İtalya)
Türk Telekom: Landesberg 27, Yunus Sonsırma, Gabriel 4, Campbell 10, Stimac 20, Redding 14, Kaya Peker, Metin Türen 6, Polat Kaya, Nusret Yıldırım, Serhat Çetin
Zenit: Jennings 3, Karasev 16, Pushkov, Voronov 3, Simonovic, Reynolds 11, Trushkin 11, Scrubb 16, Valiev 5, Uthoff 10, Panin
1. Periyot: 17-13
Devre: 38-41
3. Periyot: 58-53GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.