        Türk Telekom: 98 - BAXI​​​​​​​ Manresa: 81 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom: 98 - BAXI​​​​​​​ Manresa: 81 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda konuk ettiği İspanyol kulübü BAXI​​​​​​​ Manresa'yı 98-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:02
        Türk Telekom, adını çeyrek finale yazdırdı!

        BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ağırladığı İspanyol ekibi BAXI​​​​​​​ Manresa'yı 98-81 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Maça iyi başlayan Türk Telekom, ilk 3 dakikayı 10-2 üstünlükle geçti. BAXI​​​​​​​ Manresa, Reyes ve Oriola'nın sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı ancak başkent ekibi, faul hakkını erken dolduran ve çok sayıda top kaybeden rakibi karşısında ilk çeyreği 32-19 önde bitirdi.

        İkinci periyotta Ubal, Brooks ve Obasohan'ın sürüklediği BAXI​​​​​​​ Manresa'ya, dış şutlarda Devoe ve Allman, pota altında ise Bankston ile yanıt veren Türk Telekom, soyunma odasına 59-48 önde gitti.

        Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Devoe, Alexander ve Smith ile skor üretirken, hücum ribauntlarında etkili olan BAXI​​​​​​​ Manresa, Bassas ve Reyes'in peş peşe basketleriyle son 10 dakika öncesi farkı 8 sayıya (78-70) indirdi.

        Son periyodun ilk 2 dakikasında 11-2'lik seri yakalayan başkent ekibi, skoru 89-72'ye getirdi. Kalan bölümde Doğuş Özdemiroğlu'nun sayı ve asistleriyle katkı yaptığı Türk Telekom, karşılaşmayı 98-81 kazandı.

        Adını çeyrek finale yazdıran Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown Jerusalem'in rakibi oldu.

        Yerde can çekişirken bakıp geçtiler, fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

         Edirne'de insanlık ölmüş dedirten olayda, yerde can çekişen vatandaşın yardımına dakikalarca kimse koşmadı. Vicdanları sızlatan olayda, rahatsızlanan vatandaş hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

