Türk Telekom: 98 - BAXI​​​​​​​ Manresa: 81 | MAÇ SONUCU

BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ağırladığı İspanyol ekibi BAXI​​​​​​​ Manresa'yı 98-81 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça iyi başlayan Türk Telekom, ilk 3 dakikayı 10-2 üstünlükle geçti. BAXI​​​​​​​ Manresa, Reyes ve Oriola'nın sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı ancak başkent ekibi, faul hakkını erken dolduran ve çok sayıda top kaybeden rakibi karşısında ilk çeyreği 32-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta Ubal, Brooks ve Obasohan'ın sürüklediği BAXI​​​​​​​ Manresa'ya, dış şutlarda Devoe ve Allman, pota altında ise Bankston ile yanıt veren Türk Telekom, soyunma odasına 59-48 önde gitti.

Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Devoe, Alexander ve Smith ile skor üretirken, hücum ribauntlarında etkili olan BAXI​​​​​​​ Manresa, Bassas ve Reyes'in peş peşe basketleriyle son 10 dakika öncesi farkı 8 sayıya (78-70) indirdi.

Son periyodun ilk 2 dakikasında 11-2'lik seri yakalayan başkent ekibi, skoru 89-72'ye getirdi. Kalan bölümde Doğuş Özdemiroğlu'nun sayı ve asistleriyle katkı yaptığı Türk Telekom, karşılaşmayı 98-81 kazandı.

Adını çeyrek finale yazdıran Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown Jerusalem'in rakibi oldu.