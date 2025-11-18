Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom'da Allman sakatlandı - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom'da Allman sakatlandı

        Türk Telekom, Kyle Allman'ın sağ bacağından sakatlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:37 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom'da Allman sakatlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nın ABD doğumlu Karadağ vatandaşı oyuncusu Kyle Allman, sağ bacağından sakatlandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kyle Allman, BKT Avrupa Kupası'ndaki Beşiktaş maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka uyluk adalesinden sakatlanmıştır. Sporcumuzun çekilen MR'ında yapılan kontrollerin ardından sağ hamstring (diz ardı kirişi) kasında yoğun kanama ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

        28 yaşındaki şutör oyun kurucunun, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16,8 sayı, 3,2 asist, BKT Avrupa Kupası'nda ise 12,8 sayı, 3,2 asist ortalamaları bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda