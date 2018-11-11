Türk Telekom, resmi olarak 1 Ocak’ta başlayacak Adil Kullanım Kotası (AKK) veya diğer adıyla Adil Kullanım Noktası Noktası (AKN) olmayan internet uygulamasıyla mevcut ve yeni müşterilerine yönelik çalışamlarını tamamladı.
Aralık ayından itibaren Evde İnternet limitsiz paketlerini güncelleyecek olan Türk Telekom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Hem yeni hem de mevcut müşterilerimize uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkânı sunacağız” denildi.
Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, Aralık ayından itibaren uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkânı sunacaklarını belirtti.
Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca hediye GB ve şu an hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paket gibi avantajlar tanımlayacaklarını ifade etti.
TAAHHÜTLERİ BİTMEDEN ÜCRETSİZ EK PAKET VERİLECEK
Yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesinden daha önce müşterilerine limitsiz paket seçenekleri sunmaya başlayacaklarını aktaran Dursun, AKN’nin kalkmasından mevcut müşterilerin olumlu etkileneceğini söyleyerek şöyle konuştu:
“Limitsiz üst paketlere geçmek istemeyen mevcut abonelerimizi taahhütlerinin bitimini beklemeden, kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız Limitsiz Ek paketleri ile internet erişimlerine devam edecekler. Ayrıca, Aralık ayından itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin kendi paket limitleri ile birlikte bu 50 GB’lık ek limiti de aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız Limitsiz Ek paketleri devreye girecek. Bu sayede mevcut müşterilerimiz limit aşımından sonra bile, hiçbir fiyat farkı ödemeden, AKN uygulamasına göre daha hızlı bir şekilde internet kullanımını sürdürecek. Kısacası, tercihi ne olursa olsun, müşterilerimizin internet deneyimini iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. Yeni müşterilerimiz de limitsiz paketlerden dilediklerini seçebilecekler.”
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