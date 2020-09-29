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Türk Telekom, Türkiye’de ilk kez, simetrik 10 Gbps indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformu üzerinde test ettiğini duyurdu.

Yönetiminde Türk Telekom’un da yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) ile yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’da Türk Telekom İnovasyon Merkezi’nde oluşturulan açık kaynak kodlu platform üzerinde denenen XGS-PON teknolojisi ile 10 Gbps’ye varan hızlara ulaşıldı.

16K KALİTESİNDE TV İZLEME DENEYİMİ SUNACAK

Yeni nesil PON teknolojisi olan XGS-PON ile bir fiber kılından veri indirme ve yüklemede gigabitler seviyesinde hızlar sağlanırken, son kullanıcılar, 16K ve 360 derece video, akıllı ev uygulamaları, çevrimiçi oyun, artırılmış gerçeklik (AR)ve sanal gerçeklik (VR),e-eğitim ve e-sağlık gibi uygulamalardan daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde yararlanabilecek. Bu teknoloji ile 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.

Verilen bilgiye göre dünyanın önde gelen operatörleri ve açık kaynak kodlu tedarikçilerin yer aldığı uluslararası organizasyonlarda da aktif rol alan Türk Telekom ve telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela’nın yürüttüğü bu tip çalışmaların, Türkiye’de yerli ekosisteminin gelişmesine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

‘YERLİ ÜRETİM FIRSATLARINI ZENGİNLEŞTİRECEK’

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç “Yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformumuz üzerinde test ettik. Bugüne kadar dünyada sayılı operatörün gerçekleştirebildiği bu denemeyi, bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu çalışmaların, gelecekte operatörlere müşterilerine sunacakları servisler için çeviklik ve çeşitlilik sağlayacağını vurgulayan Kıraç: “Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama inovatif üreticilerin de eko sisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu tedarikçiler arasına yerli üreticilerin de girebilmesi ve hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı, çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Açık kaynak kodlu teknolojileri çalışmalarımıza dahil ederek, yerli üretim fırsatlarını zenginleştirip hızlandırmanın yanı sıra, yurt dışına da ihraç edebilme fırsatı sağlıyoruz” diye konuştu.

Genişbant internet servislerinde kapasite, hız ve minimum gecikmenin giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Kıraç, bu kapsamda 5G ve fiber alanında geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar için son derece önemli olan fiber altyapılarının 2020 yılı 2. çeyrek itibariyle 314 bin km’ye ulaştığını vurguladı.