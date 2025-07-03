Türk Telekom, Jaleen Smith'i açıkladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD kökenli Hırvatistan vatandaşı Jaleen Smith ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 03.07.2025 - 23:34 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, ABD kökenli Hırvat oyuncu Jaleen Smith'i kadrosuna kattı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamlayan Jaleen Smith’i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Jaleen Smith." denildi.
Öte yandan Javon Bess ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
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