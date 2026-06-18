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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı!

        Türk Telekom, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı!

        asketbol Süper Lig ekibi Türk Telekom, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 20:20 Güncelleme:
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        Türk Telekom, Smith ile yollarını ayırdı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

        Türk Telekom Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Jaleen Smith'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        ABD doğumlu, Hırvatistan vatandaşlığına sahip oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan Jaleen Smith, Hırvatistan milli takımında da oynuyor. Bahçeşehir Koleji formasıyla 2024–25'te Türkiye kariyerine başlayan Jaleen Smith, 2025-26 sezonu başında Türk Telekom'a transfer oldu.

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