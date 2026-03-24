        Türk Telekom, patent başvurusunda zirvede - Teknoloji Haberleri

        Türk Telekom, patent başvurusunda zirvede

        Türk Telekom, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre, patent başvuru sayısında 2024 yılında elde ettiği liderliği 2025'te de sürdürdüğünü ve Ar-Ge ile inovasyondaki istikrarlı yükselişini devam ettirerek bir kez daha zirvedeki yerini aldığını açıkladı.

        Giriş: 24.03.2026 - 13:32
        Patent başvurusunda zirvede

        Türk Telekom, 2024’te kazandığı Fikri Mülkiyet Liderliği’ni 2025 yılında da sürdürürken uluslararası standartlara katkı ve akademik yayın gibi Ar-Ge çıktılarında da önemli bir ivme yakaladığını da vurguladı. Şirketin uluslararası standartlara katkısı yüzde 237 artarken, akademik yayın sayısı yüzde 129 yükseldiği de belirtildi. Küresel standartlarda öncülüğünü devam ettirdiğini açıklayan Telekomünikasyon firması, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Telekomünikasyon Standartlaştırma Birimi’ne (ITU-T) en fazla katkı sağlayan Türk firması olmasının yanı sıra, Üçüncü Nesil Mobil İletişim Ortaklık Projesi (3GPP) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi (ETSI) bünyesinde yürütülen 6G çalışmalarıyla da sektördeki lider konumunu güçlendirdiğini de belirtti.

        “MİLLİ TEKNOLOJİLERİ HAYATIN HER ALANINA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

        Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, şunları söyledi: “Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendiren yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yürütüyoruz. 2025 yılında milli patent başvuru sayımızı 921’e ulaştırdık ve bu alandaki liderliğimizi bu yıl da sürdürdük. Bu başarı, inovasyonu kurum kültürümüzün merkezine alan yaklaşımımızın ve güçlü mühendislik kabiliyetimizin bir sonucudur. 5G ve ileri mobil teknolojilerde geliştirdiğimiz milli çözümlerle küresel ölçekte önemli başarılara imza atıyor, bu çalışmalarımızın uluslararası platformlarda ödüllerle taçlandırılmasından gurur duyuyoruz. Teknoloji üretmenin ötesine geçerek geliştirdiğimiz çözümleri küresel ölçekte değer yaratan ürünlere dönüştürüyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı; 5G ve 6G haberleşme sistemleri, uydu bağımsız iletişim teknolojileri, karasal olmayan ağlar (NTN), yapay zekâ tabanlı ağ yönetimi ile sinyal işleme ve fiber-optik altyapı gibi stratejik teknoloji alanlarında yoğunlaştırıyoruz. Türk Telekom olarak, teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonu doğrultusunda milli teknolojiler geliştirmeye ve bu teknolojileri hayatın her alanına entegre etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"