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Telefon Kütüphanesi 10 yılda 13 milyon dakika dinlendi

Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında görme engelliler için hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması 10. yılına girdi. Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre Telefon Kütüphanesi’ndeki içerikler bugüne kadar 13 milyon dakika dinlenirken, en çok beğenilen ve dinlenen Dostoyevski’nin Suç ve Ceza isimli kitabı oldu.

Türk Telekom Telefon Kütüphanesi 10 yılda 13 milyon dakika dinlendi - Haberler
10 yılda en çok o dinlendi
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HABERTURK.COM

Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (GörmeEngellilerTeknoloji ve EğitimLaboratuvarı) iş birliği ile 3 Aralık 2011 Dünya Engelliler Günü’nde hizmete sunduğu ve 10. yılına giren sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi ile ilgili güncel verileri paylaştı.

EN ÇOK DOSTOYEVSKİ’NİN SUÇ VE CEZA’SI DİNLENDİ

Kitapların görme engelliler için dile geldiği projede, dünya edebiyatı klasiği olan Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı en çok beğenilen ve dinlenen eser oldu. 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre; bugüne kadar 50 kategorideki 2000’e yakın sesli kitap, 13 milyon dakikadan fazla dinlendi.

İLAÇ BARKODU VE PARA TANIMA ÖZELLİKLERİ DE EKLENDİ

Verilen bilgiye göre görme engellilerin bilgiye erişebilmeleri amacıyla geliştirilen Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engellilere sesli kitap dışında da kolaylıklar sağlıyor. Bu kapsamda 2017 yılında uygulamaya eklenen “Para Tanıma” fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları an, internet bağlantısı gerektirmeden ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini yapabilmelerine olanak sunuyor.

Aynı yıl uygulamaya dâhil edilen “Tablolar Konuşuyor” içeriği sayesinde kullanıcılar dünyaca ünlü tablolara sesli betimlemeli ulaşabiliyor.

Uygulamanın bir diğer yeniliği ise sağlık alanında oldu. Telefon Kütüphanesi’ne 2020 yılında RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle ilaç barkodu okuma özelliği de eklendi. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu.

30 BİN GÖNÜLLÜ, 570 BİN SAYFAYI SESLENDİRDİ

Ayrıca Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisinde yer alan haber servisi, kullanıcıların dünya ve ülke gündemini anlık takip edebilmelerini sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom tarafından geliştirilen ücretsiz Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın gönüllünün kayıtlı olduğu uygulama üzerinden seslendirilen 570 bin sayfa kitap görme engellilere ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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