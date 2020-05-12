Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiTürk Telekom Telefon Kütüphanesi ile 'engelleri kaldırıyor' - haberler
ABONE OL

Türk Telekom Telefon Kütüphanesi ile 'engelleri kaldırıyor'

Türk Telekom'un Telefon Kütüphanesi uygulamasının, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağladığı açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile hayata geçirilen uygulamada, 50’den fazla kategoride 2 bine yakın kitabın yer aldığı bildirildi

Türk Telekom
AA

Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile hayata geçirdiği "Telefon Kütüphanesi" uygulaması, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda da görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Arda Türkmen, Ayşe Tolga, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arzum Onan gibi isimlerin tablo betimleyerek ve kendi kitaplarını seslendirerek katkıda bulunduğu kütüphanede 50’den fazla kategoride 2 bine yakın kitap yer alıyor.

Telefon Kütüphanesi’ndeki içeriğin zenginleşmesine ve görme engelli vatandaşların daha fazla içeriğe ulaşmasına katkı sağlamak isteyen gönüllüler, daha önce Şermin Yaşar, Ceyda Düvenci gibi isimlerin de kendi kitaplarını seslendirdikleri "Kitaplara Ses" uygulaması aracılığıyla kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar toplam 45 bin 427 kez indirilen, üzerinden 8 bin 55 adet kayıt gönderilen uygulamada iletilen içeriğin yaklaşık 410 bin sayfaya ulaştığı bildirildi.

28 bin 400 gönüllüsü bulunan uygulamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde bulunan tüm gönüllüleri Engelliler Haftası’nda daha fazla kitap seslendirmeye davet ettiği de kaydedildi.

Gönüllü olarak kitap okumak isteyenlerin, "Kitaplara Ses" uygulamasını akıllı cihazlarına indirdikten sonra, GETEM ile bağlantıya geçerek okumak istedikleri kitabı belirlediği ve uygulama üzerinden seslendirdikleri kitabı yine uygulama üzerinden bir tuşa basarak GETEM’e gönderebildikleri bilgisi verildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vodafone'dan Türkiye'ye 24 milyar TL yatırım - haberler
TEKNOLOJİTürkiye yatırımları 24 milyar TL'yi buldu
Normalleşme adımları hareketliliği nasıl etkiledi? İşte İstanbul'da son durum! Haberler
TEKNOLOJİAVM'ler İstanbul'u ne kadar hareketlendirdi?
Grup görüntülü aramada WhatsApp Zoom uygulamasına rakip oluyor - Haberler
TEKNOLOJİZoom'u gözüne kestirdi
İşte dünyaca ünlü müzeleri evinizden gezebileceğiniz sanal tur kanalları - Haberler
TEKNOLOJİDünyanın müzeleri evinize geliyor
Koronavirüs iletişim sektöründe neleri değiştirdi? Haberler
TEKNOLOJİCovid-19 iletişimde neleri değiştirdi?
Sildirmek istiyorlar ama nasıl yapılır bilmiyorlar! - Haberler
TEKNOLOJİ3 kişiden 2’si sildirmek istiyor!
Vestel akıllı saat pazarına da girdi - Haberler
TEKNOLOJİAkıllı saat işine de girdi
Tesla otomobil sahiplerini bekleyen büyük tehlike! Haberler
TEKNOLOJİTesla sahiplerini bekleyen büyük tehlike!
Her 4 aboneden biri internette "16-24 Mbps" arası hızı tercih etti
TEKNOLOJİHer 4 aboneden biri "16-24 Mbps" arası hızı seçti
Selçuk Bayraktar İkinci AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı'nın görüntülerin paylaştı
TEKNOLOJİBayraktar TİHA'nın görüntülerini paylaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X