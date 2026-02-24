Türk Telekom’dan dünyada bir ilk: "5G ile Engelsiz Tribün" deneyimi

Türk Telekom, Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak Türk futbolunda devrim niteliğinde bir adıma imza attı. Bugün, 24 Şubat 2026 tarihinde ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda oynanan heyecanlı karşılaşmada, dünyada bir ilk olarak 5G Engelsiz Tribün deneyimi hayata geçirildi. Şirket, 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisi sayesinde, sahadaki her an, topun hareketinden şutlara, gollerden oyunun ritmine kadar, gecikmesiz titreşim desenleri ve dokunsal sinyallerle görme engelli taraftarlara eş zamanlı olarak aktarıldı. Bu yenilikçi uygulama, sporu herkes için erişilebilir ve kapsayıcı kılma vizyonunun somut bir örneği olarak tarihe geçti.

GÖRME ENGELLİ TARAFTARLAR MAÇI CANLI YAŞADI

Proje kapsamında görme engelli taraftarlar Mina Demiryakan ve Halil Can Coşkun, maç öncesi Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür ile bir araya geldi. Ardından tribüne yerleştirilen 5G Dokunsal Robot Koltuklar ile karşılaşmayı canlı olarak deneyimlediler. Böylece diğer taraftarlarla aynı anda aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşma fırsatı buldular.

“HERKES İÇİN 5G ANLAYIŞI”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, projeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarında ‘insan’ı merkeze alıyoruz. Dijital çağın fırsatlarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak en büyük sorumluluğumuz. Bugüne kadar sağlıktan spora, tarımdan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla ‘herkes için 5G’ anlayışımızı ortaya koyduk. Dünyada bir ilk olan 5G Engelsiz Tribün projemiz, görme engelli vatandaşlarımızın statlarda aynı renklere gönül verdikleri futbolseverlerle aynı anda aynı heyecanı hissetmesini sağladı. Bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda tüm statlarda standart haline gelmesini temenni ediyoruz. 5G’nin robotik teknolojilerle entegrasyonuyla Türk futbolunun dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı attık.” ENGELSİZ STADYUM KONSEPTİ 5G İLE GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisi, topun sahadaki hareketini ve kritik anları (şut, gol, korner gibi) farklı titreşim desenleriyle ileterek oyunun akışını görme engelli taraftarlara hissettiriyor. Türk Telekom’un güçlü 5G altyapısı sayesinde gecikmesiz gerçekleşen bu deneyim, sporun kapsayıcılığını yeni bir seviyeye taşıyor.