Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.042,11 %-0,14
        DOLAR 43,8575 %0,03
        EURO 51,7248 %0,06
        GRAM ALTIN 7.289,61 %-1,23
        FAİZ 36,22 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 124,54 %-0,64
        BITCOIN 63.171,00 %-2,16
        GBP/TRY 59,2315 %0,08
        EUR/USD 1,1788 %0,03
        BRENT 71,52 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 11.917,47 %-1,24
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Türk Telekom’dan dünyada bir ilk: "5G ile Engelsiz Tribün" deneyimi - Teknoloji Haberleri

        Türk Telekom’dan dünyada bir ilk: "5G ile Engelsiz Tribün" deneyimi

        Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda görme engelli bireylere 5G ile Engelsiz Tribün deneyimi sundu. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü Türk Telekom'un, milli teknoloji şirketi Sensemotion'ın görme engelliler için özel geliştirdiği stat koltukları ve Huawei'nin katkılarıyla dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği uygulamada; maçtaki tüm ayrıntılar tribüne yerleştirilen 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisiyle gecikmesiz ve eş zamanlı bir şekilde görme engelli bireylere aktarıldı.

        Giriş: 24.02.2026 - 13:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "5G ile Engelsiz Tribün" deneyimi

        Türk Telekom, Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak Türk futbolunda devrim niteliğinde bir adıma imza attı. Bugün, 24 Şubat 2026 tarihinde ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda oynanan heyecanlı karşılaşmada, dünyada bir ilk olarak 5G Engelsiz Tribün deneyimi hayata geçirildi. Şirket, 5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisi sayesinde, sahadaki her an, topun hareketinden şutlara, gollerden oyunun ritmine kadar, gecikmesiz titreşim desenleri ve dokunsal sinyallerle görme engelli taraftarlara eş zamanlı olarak aktarıldı. Bu yenilikçi uygulama, sporu herkes için erişilebilir ve kapsayıcı kılma vizyonunun somut bir örneği olarak tarihe geçti.

        REKLAM

        GÖRME ENGELLİ TARAFTARLAR MAÇI CANLI YAŞADI

        Proje kapsamında görme engelli taraftarlar Mina Demiryakan ve Halil Can Coşkun, maç öncesi Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür ile bir araya geldi. Ardından tribüne yerleştirilen 5G Dokunsal Robot Koltuklar ile karşılaşmayı canlı olarak deneyimlediler. Böylece diğer taraftarlarla aynı anda aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşma fırsatı buldular.

        “HERKES İÇİN 5G ANLAYIŞI”

        Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, projeyi şu sözlerle değerlendirdi:

        “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarında ‘insan’ı merkeze alıyoruz. Dijital çağın fırsatlarını 81 ilin her köşesinde, tüm bireyler için erişilebilir kılmak en büyük sorumluluğumuz. Bugüne kadar sağlıktan spora, tarımdan eğlenceye farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla ‘herkes için 5G’ anlayışımızı ortaya koyduk. Dünyada bir ilk olan 5G Engelsiz Tribün projemiz, görme engelli vatandaşlarımızın statlarda aynı renklere gönül verdikleri futbolseverlerle aynı anda aynı heyecanı hissetmesini sağladı. Bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda tüm statlarda standart haline gelmesini temenni ediyoruz. 5G’nin robotik teknolojilerle entegrasyonuyla Türk futbolunun dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı attık.”

        ENGELSİZ STADYUM KONSEPTİ 5G İLE GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

        5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk teknolojisi, topun sahadaki hareketini ve kritik anları (şut, gol, korner gibi) farklı titreşim desenleriyle ileterek oyunun akışını görme engelli taraftarlara hissettiriyor. Türk Telekom’un güçlü 5G altyapısı sayesinde gecikmesiz gerçekleşen bu deneyim, sporun kapsayıcılığını yeni bir seviyeye taşıyor.

        Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak sadece altyapı sağlamıyor; aynı zamanda teknolojinin iyilik ve fayda üretmesini sağlıyor. “Engelsiz Tribün” projesi, sporu herkes için erişilebilir kılma vizyonunun somut bir örneği olarak tarihe geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ustanın denizin üstünde kondurduğu eser ve kuş evleri

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde Mimar Sinan'in İstanbul'daki izini sürmeye devam ediyor. Kılıç Ali Paşa Camii'nin öyküsünün anlatıldığı bu bölümde Osmanlı mimarisindeki kuş evlerine dikkat çekiliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak