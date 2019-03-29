Merkezi Japonya’nın Tokyo kentinde bulunan Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) ile Türk şirketi Karpower International B.V. (Karpowership),“KARMOL” markası altında dünyanın en güvenilir ve tercih edilir LNG-to-Powership (Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme) çözümü sağlayıcısı olmak üzere iş birliği yapma konusunda anlaşma sağladı. Taraflar, tüm dünyada belirlenen pazarlarda ortak yatırım yapmayı ve çözümü birlikte pazarlamayı hedefliyor.

Anlaşmanın başlıca amacı ise çevre konusunda duyulan endişeleri ortadan kaldırmak için elektrik üretiminde yakıt değişikliğinin gerekli olduğu kıyı şebekelerine ve tesislerine güvenilir elektrik sağlanması olacak.

Bu doğrultuda, MOL ve Karpowership tarafından yapılan iş birliği sayesinde “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” projesi, sıvı doğal gazı bir yüzer depolama ve regazifikasyon ünitesi aracılığıyla; sıvıdan gaz haline getirip; bu doğal gazı alarak Powership üzerinden enerji üretecek.

KARMOL iş birliği sayesinde “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” anlamında müşteriler için anında tasarruf yaratmak ve enerji talebini karşılamak üzere; inşa maliyeti açısından oldukça rekabetçi, ekonomik ve hızlı çözüm sağlayabilecek.

Oluşacak yeni firma, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak üzere yüksek emisyonlu yakıtlar yerine; sıvı doğal gaz kullanımını ön plana çıkaracak.

Taraflar, “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” konusunda önümüzdeki yıllarda birçok projeyi hızlıca hayata geçirmeyi hedefliyor. MOL ve Karpowership tarafından yapılan açıklamada mevcut bir sıvı doğal gaz taşıyıcının; bir yüzer depolama ve regazifikasyon ünitesine (FSRU) dönüştürmeye başlandığı belirtildi.