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        Türkan Şoray: Aldatıldım

        Türkan Şoray, Bircan Usallı Silan'ın yazdığı 'Türkan ve Hayat' adlı kitabın tanıtım lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta oyuncu, kendisine yöneltilen aldatılma sorusuna; "Evet, aldatıldım" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 20:15 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:01
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        "Aldatıldım"
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        Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Bircan Usallı Silan’ın kaleme aldığı 'Türkan ve Hayat' kitabının tanıtım lansmanında basın mensuplarıyla buluştu.

        Bircan Usallı Silan - Türkan Şoray

        Ünlü oyuncu lansmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci, Türkan Şoray’a hiç aldatılıp aldatılmadığını sordu. Usta oyuncu, bu soruya; "Evet, aldatıldım" diyerek yanıt verdi.

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        #Türkan Şoray
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