Türkan Şoray: Kapadokya rüyalar âlemi

Usta oyuncu Türkan Şoray, özel bir okulun daveti üzerine Nevşehir'e gitti.

Fotoğraflarını paylaşan usta oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti: Nevşehir, Kapadokya rüyalar âlemi gibi bir yer. Gittiğim Kapadokya’da doğa harikası yerlere bir kere daha hayran oldum. Okul öğrencilerinin, öğretmen ve velilerin sıcak sevgisiyle öyle güzel karşılandım ki, çok mutlu oldum. Bir kız öğrencinin kolundan çıkarıp bana taktığı boncuk bileziği hep saklayacağım.