Turkcell, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) 2016 yılında yayınladığı düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019 itibariyle kaldırılacak olan Adil Kullanım Kotası (AKK) ile ilgili açıklama yaptı.
Şirket, düzenlemeye uygun olarak 1 Ocak 2019 itibariyle AKK’li tekliflerde olan tüm sabit internet müşterilerinde şartsız, koşulsuz olarak AKK’yi kaldıracağını duyurdu.
Limitsiz internete geçişte müşterilerine herhangi bir koşul veya şart sunulmayacağı belirtilen açıklamada, “Yeni dönemde Turkcell; tüm kurumsal ve bireysel fiber ve DSL kullanıcılarını ek paket-hediye gibi kafa karıştırıcı önerilerle uğraştırmadan, gerçek limitsiz kullanıma taşıyor.
1 Ocak itibarıyla tüm Turkcell kullanıcıları hızları hiç düşmeden internete bağlanmaya devam edecek. Bunun için; bir sözleşme ya da dilekçe olmadan kullanıcılar sistem tarafından otomatik olarak AKK’sız dünyaya geçirilecek” denildi.
‘KAFA KARIŞTIRMAYACAĞIZ’
AKK’siz yeni döneme geçiş öncesi müşterilerinde kafa karışıklığı yaratmayacakları ve formalite çıkarmayacakları sözünü veren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, şunları söyledi:
“Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Turkcell olarak 1 Ocak itibariyle Turkcell’li 2 milyondan fazla ev ve işyerinde, dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha öncede sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK’siz internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK’li tekliflerde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK’siz internet dünyasına geçiriyoruz.”
‘NİHAİ ÇÖZÜM ORTAK FİBER ALTYAPIDA’
Hem var olan aboneleri hem de Turkcell’e yeni gelecek müşterilere limitsiz internet sunacaklarını aktaran Erkan, “Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda paketler hazırlıyoruz. Bu geçiş sürecinde de yine müşterilerimizin limitsiz tarifelere geçişlerini gerçekleştireceğiz fakat bu çözümlerin nihai çözüm olmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizdeki internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek hızda internetin tüm Türkiye’ye en kısa sürede yayılabilmesi için ortak fiber altyapı kurgusunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor“ diye konuştu.
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