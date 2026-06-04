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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Turkcell Akademi’ye “BEST” ödülü

        Turkcell Akademi’ye “BEST” ödülü

        Türkiye'nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi, ATD (Association for Talent Development) tarafından "BEST" ödülüne layık görüldü. Fortune 500 şirketleri dahil dünya çapında 200'den fazla küresel şirketin başvurduğu organizasyonda Turkcell Akademi, ödül kazanan kurumlar arasında yer aldı.

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        Giriş: 04 Haziran 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Turkcell Akademi'ye "BEST" ödülü

        Eğitim alanında önemli projeler hayata geçiren Turkcell, uluslararası bir başarıya daha imza attığını duyurdu. Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi kuruluşunun 20. yılında, dünyanın eğitim ve yetenek gelişimi alanındaki en prestijli organizasyonlardan ATD (Association for Talent Development) tarafından BEST ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahibini bulan ödül, Turkcell Akademi’nin eğitim ve gelişim stratejilerini şirketin başarısıyla entegre etme gücünü küresel düzeyde kanıtlıyor.

        Teknolojiyi öğrenmeyi hızlandıran, kişiselleştiren ve değer üreten bir kaldıraç olarak konumlandıran Turkcell Akademi’nin global düzeyde takdir edildiğine işaret eden Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu şunları söyledi: “Günümüzün hızla dönüşen teknoloji ekosisteminde en büyük ihtiyaç, ‘sürekli öğrenme çevikliği’ ve ‘yüksek adaptasyon kapasitesi’. Öğrenme, artık bilgi edinmenin yanı sıra veriye dayalı içgörü ve üretim yeteneği kazanmak anlamına geliyor. Bu ödül, 20. yaşını kutladığımız Turkcell Akademi’nin sunduğu gelişim modellerinin, global ölçekte en üst standartlara uygunluğunu tescil ediyor. Aynı zamanda mevcut stratejimizin doğruluğunu yansıtması bakımından da büyük öneme sahip. Turkcell Akademi, sadece öğrenmeyi teşvik etmekle kalmayıp veriden değer üreten bir organizasyon yapısına sahip hale geldi. Bu dönüşüm ile öğrenme kültürünü, veriye dayalı karar alma, üretkenlik ve yenilikçilikle buluşturarak hem çalışanlarımıza hem de şirketimize katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

        200’DEN FAZLA DEV ŞİRKET BAŞVURDU

        2003 yılından bu yana düzenlenen BEST ödül programı, çalışan gelişimini stratejik hedeflerle bütünleştirerek ölçülebilir sonuçlar elde eden organizasyonları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Kazananlar, uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından, kurum isimleri gizlenerek ve kapsamlı puanlama sonucuna göre belirleniyor. 2026 yılında Fortune 500 şirketlerinin de aralarında bulunduğu dünya çapında 200’den fazla dev şirket, bu ödüle başvuru yaptı.

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