        Turkcell'e 1 milyar dolarlık Uluslararası Murabaha Sendikasyonu - Teknoloji Haberleri

        1 milyar dolarlık Uluslararası Murabaha Sendikasyonu

        Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla, piyasa standartlarının ötesinde bir vade ve maliyet yapısıyla 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisine imza attığını açıkladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte gerçekleştirilen bu işlem, bir Türk şirketi tarafından yapılan bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Anlaşma, Turkcell'in uluslararası finans piyasalarındaki güçlü kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

        Giriş: 24.03.2026 - 10:31
        1 milyar dolar Murabaha Sendikasyonu

        5G VE DİJİTAL ALTYAPI YATIRIMLARINA GÜÇLÜ DESTEK

        Başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı fazla talep gördü ve bu güçlü yatırımcı ilgisi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. İşlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Sağlanan finansman; başta 5G olmak üzere, Turkcell’in yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek.

        HSBC’nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası bankaları Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı.

        Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken uzun vadeli yatırım kapasitesini de güçlendirdi. İşlem, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla emsalleriyle kıyaslandığında oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen krediyle, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak oluşturuldu.

        “TURKCELL’İN FİNANSAL BAŞARISI, OPERASYONEL GÜCÜ VE YATIRIM VİZYONUNA KÜRESEL ONAY”

        Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, şunları söyledi: “Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.”

