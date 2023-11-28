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        Haberler Spor Futbol Turkcell Süper Kupa maçı için Riyad'da stadyum tanıtım toplantısı yapıldı - Futbol Haberleri

        Turkcell Süper Kupa maçı için Riyad'da stadyum tanıtım toplantısı yapıldı

        TFF delegasyonu ve yayıncı kuruluş yetkilileri, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadı'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı için stadyumda Suudi yetkililerle tanıtım toplantısına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:28
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        Süper Kupa maçı için tanıtım toplantısı yapıldı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delegasyonu ve yayıncı kuruluş A Spor yetkilileri, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadı'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için stadyumda Suudi yetkililerle tanıtım toplantısına katıldı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, stadyum yönetimi, yerel yayıncı kuruluş Alamiya şirket yetkilileri ile yapılan tanıtım toplantısında, organizasyonla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        TFF'nin Turkcell Süper Kupa maçında görev alacak ilgili departman yetkilileri, organizasyonun sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için kendi alanlarıyla ilgili gerekli kontrolleri gerçekleştirdi ve maçın koordinasyonuyla ilgili Suudi Arabistanlı yetkililerle ortak çalışma kararı alındı.

        Toplantı sonrasında TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal, Riyad Türkiye Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili konular görüşüldü. Aztopal, Büyükelçi Ulusoy'a A Milli Futbol Takımı formasını takdim etti.

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