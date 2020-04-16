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Turkcell, fiber internet abonelerinin evde geçirdikleri zamana destek olmak için hem indirme hem de yükleme hızlarını artırdığını duyurdu.

Fiberde en düşük indirme hızını 50 Mbps’ye yükselten Turkcell Superonline’da böylece mevcut durumda 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan abonelerin tümü 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi.

Turkcell Superonline!ın 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek bu uygulaması hakkında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

Murat Erkan, “Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık” diye konuştu.

YÜKLEME HIZI 20 MBPS’YE YÜKSELTİLDİ

Turkcell’den konuyşa ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde eğitime ve çalışmaya evden devam edenler için indirme hızının yanı sıra dosya yükleme hızlarının da önemli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Çalışanları, öğrencileri, internete içerik üretenleri veya içerik yükleyenleri de unutmayan Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az 4 kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardı” denildi.

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