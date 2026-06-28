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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Arjantin: 2 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 3 - Arjantin: 2 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-2 yendi.

        İlk iki seti kaybetmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye, VNL'deki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise 5. yenilgisini yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.

        Salon: PreZero Arena

        Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

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        Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin, Mirza Lagumdzija)

        Arjantin: Gomez, Loser, Vicentin, Franchi, Zerba, De Cecco (Massimino, Giraudo, Pages, Palonsky, Kurkartsev, Diaz, Ramos)

        Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16

        Süre: 148 dakika

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