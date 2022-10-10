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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye - ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye ile ABD, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finali maçında karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları ikinci turda ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu. İşte, Türkiye-ABD Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı saati ve kanalı hakkında merak edilenler...

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  • Türkiye - ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, ikinci turda ABD ile mücadelesinden 3-1 mağlup ayrılmıştı. Müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler "Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye-ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Türkiye - ABD Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı kanalı ve saati...
  • Türkiye - ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye-ABD çeyrek final maçı 11 Ekim Salı günü oynanacak. 4 çeyrek final müsabakası aynı gün içerisinde oynanacak. 
  • Türkiye - ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    ABD-Türkiye voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
  • Türkiye - ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - ABD voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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