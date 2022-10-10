Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, ikinci turda ABD ile mücadelesinden 3-1 mağlup ayrılmıştı. Müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler "Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye-ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Türkiye - ABD Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı kanalı ve saati...