        Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesi yenilendi!

        Türkiye Basketbol Federasyonu, resmi internet sitesi "tbf.org.tr" ile güncellenmiş mobil uygulamasını basketbolseverlerin kullanımına sundu.

        Giriş: 02.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:02
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), resmi internet sitesi "tbf.org.tr" ile güncellenmiş mobil uygulamasını basketbolseverlerin kullanımına sundu.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı deneyimi ve performans odaklı bu kapsamlı dönüşümle birlikte Türk basketbolunun dijital vitrini modern, hızlı ve daha erişilebilir bir yapıya kavuştu.

        Basketbolseverler, sporcular, antrenörler, kulüpler ve tüm paydaşlar için tek çatı altında tasarlanan yeni dijital ekosistem; içerik zenginliği, sade navigasyon ve güçlü teknik altyapısıyla dikkati çekiyor.

        TBF'nin dijital varlığı, bu yenilikle yalnızca bilgilendiren değil, aynı zamanda etkileşim kuran ve değer üreten bir platforma dönüştü.

        Türk basketbolunun dijital vitrini olarak konumlanan yeni web sitesi ve TBF Mobil Uygulaması, modern tasarımı, yüksek performanslı teknik altyapısı ve zengin içerik yapısıyla ön plana çıkıyor.

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, dijital dönüşüm sürecine ilişkin, "Türk basketbolunun sahadaki gelişimini, dijital dünyada da aynı kararlılıkla desteklemek istiyoruz. Yenilenen web sitemiz ve mobil uygulamamızla birlikte; basketbolseverlere ve tüm paydaşlarımıza daha hızlı, daha erişilebilir ve daha kapsayıcı bir dijital deneyim sunuyoruz. Bu dönüşüm yalnızca teknik bir yenilenme değil, iletişim anlayışımızın, şeffaflığımızın ve taraftarla kurduğumuz bağın güçlenmesidir. Türk basketbolunun dijital yüzünü, geleceğe yakışır bir yapıya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Geliştirilen TBF Mobil Uygulaması, basketbolseverlere daha önce sunulmamış bir veri derinliği ve içerik bütünlüğü sağlıyor. Canlı skorlar, puan durumları, detaylı maç analizleri, takım ve oyuncu istatistikleri ile erkek, kadın ve altyapı ligleri tek platformda buluşuyor. Kullanıcılar, favori takım ve oyuncularını takip ederek kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşarken, maç takvimleri, canlı istatistikler ve anlık bildirimlerle basketbolu her an yakından takip edebiliyor.

        Yenilenen web sitesi ve mobil uygulama, modern yazılım altyapısı sayesinde önemli performans kazanımları sağladı. Sayfa yükleme sürelerinde yüzde 72’ye varan iyileşme elde edilirken, kaynak boyutları ve kod yapısı ciddi ölçüde optimize edildi. Bu sayede özellikle mobil kullanıcılar için çok daha hızlı ve akıcı bir deneyim sunulmaya başlandı.

