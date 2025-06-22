A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) yoluna doludizgin devam ediyor. Filenin Sultanları, VNL’nin ikinci haftasının 4. ve son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı yedi maçın yedisini de kazanan Milliler, dünya 2 numarası Brezilya’yı da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle kanalı voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT Spor linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle…