Türkiye, Çekya ile 12. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın üçüncü maçını yapacağı Çekya ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Futbol Takımı, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı.

Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.

İLK MAÇ 1994'TE

İki ülke milli takımları ilk kez 23 Şubat 1994'te, İstanbul İnönü Stadı'nda karşılaştı. Ertuğrul Sağlam'ın 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen milliler, daha sonraki dakikalarda Novotny, Nemecek ve Siegl'ın (2) gollerine engel olamayınca, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

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26 Mart 1996'da Ostrava'da yapılan maçta Türkiye, bu kez 3-0 mağlup oldu. Çekya'nın gollerini Suchoparek ve biri penaltıdan olmak üzere Kuka (2) attı.

30 Nisan 2003'te Teplice'de yapılan karşılaşmayı Çekya, Rosicky, Koller, Smicer ve Baros'un golleriyle 4-0 kazandı.

İki ülke A milli futbol takımları 1 Mart 2006 tarihinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda 2-2 biten maçta Çekya Poborsky'nin penaltıdan ve Stajner'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen Türkiye, Ümit Karan'ın son dakikalardaki iki golüyle beraberliği yakalamayı başardı.