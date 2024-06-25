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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye, Çekya ile 12. randevuda - Futbol Haberleri

        Türkiye, Çekya ile 12. randevuda

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te karşılaşacağı Çekya ile toplamda 12. randevusuna çıkacak. Ay-yıldızlılar rakibine karşı 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:40
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        Türkiye, Çekya ile 12. randevuda
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın üçüncü maçını yapacağı Çekya ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

        Türk Milli Futbol Takımı, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı.

        Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.

        İLK MAÇ 1994'TE

        İki ülke milli takımları ilk kez 23 Şubat 1994'te, İstanbul İnönü Stadı'nda karşılaştı. Ertuğrul Sağlam'ın 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen milliler, daha sonraki dakikalarda Novotny, Nemecek ve Siegl'ın (2) gollerine engel olamayınca, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

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        26 Mart 1996'da Ostrava'da yapılan maçta Türkiye, bu kez 3-0 mağlup oldu. Çekya'nın gollerini Suchoparek ve biri penaltıdan olmak üzere Kuka (2) attı.

        30 Nisan 2003'te Teplice'de yapılan karşılaşmayı Çekya, Rosicky, Koller, Smicer ve Baros'un golleriyle 4-0 kazandı.

        İki ülke A milli futbol takımları 1 Mart 2006 tarihinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda 2-2 biten maçta Çekya Poborsky'nin penaltıdan ve Stajner'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen Türkiye, Ümit Karan'ın son dakikalardaki iki golüyle beraberliği yakalamayı başardı.

        TARİHİ GALİBİYET​​​​​​​

        Türkiye ile Çekya A milli futbol takımları 15 Haziran 2008 tarihinde EURO 2008'de, Cenevre'de tarihe geçen maçta karşılaştı.

        Milliler, Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştüğü maçı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazanarak, gruptan çıkıp, çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazandı.

        İki ülke milli takımları 22 Mayıs 2010 tarihinde ABD'de karşılaştı. New Jersey'deki özel maçı Türkiye, Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Çekya'nın tek golünü Cerny attı.

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        Taraflar arasında 6 Şubat 2013 tarihinde Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki özel müsabakada, konuk ekip Krejci ve Lafata'nın golleriyle 2-0 galip geldi.

        2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Ekim 2014 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. 8. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, 15. dakikada Sivok ve 58. dakikada Dockal'ın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu maçın rövanşında taraflar 10 Kasım 2015'te Prag'da karşı karşıya geldi. Milliler, Selçuk İnan'ın penaltıdan ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

        Fransa'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2016'da aynı grupta yer alan iki ülkenin mücadelesini Türkiye, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın golleriyle 2-0 kazandı.

        Türkiye ile Çekya arasında oynanan son maç ise 19 Kasım 2022'de oynandı. Gaziantep'teki özel maçı ay-yıldızlı ekip Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 galip tamamladı.

        Türkiye ile Çekya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Yer Organizasyon Sonuç
        23.02.1994 İstanbul Özel 1 - 4
        26.03.1996 Ostrava Özel 0 - 3
        30.04.2003 Teblice Özel 0 - 4
        01.03.2006 İzmir Özel 2 - 2
        15.06.2008 Cenevre EURO 2008 3 - 2
        22.05.2010 New Jersey Özel 2 - 1
        06.02.2013 Manisa Özel 0 - 2
        10.10.2014 İstanbul EURO 2016 Elemeleri 1 - 2
        10.10.2015 Prag EURO 2016 Elemeleri 2 - 0
        21.06.2016 Lens EURO 2016 2 - 0
        19.11.2022 Gaziantep Özel 2 - 1

        Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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