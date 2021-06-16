Türkiye'den 23 milyonu aşkın Tweet! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter, pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye'de Covid-19 ile ilgili tweetlerin verilerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de Ocak 2020'den bu yana Covid hakkında 23 milyondan fazla Tweet atıldı. Türkiye'de en çok paylaşılan Covid hashtag'i #evdekal olurken, onu #evdehayatvar ve #HayatEveSığar takip etti. Bu 3 etiket birlikte 1.2 milyondan fazla Tweet topladılar.

Bu dönemde en çok atılan iki Tweet, Galatasaray futbol direktörü Fatih Terim'in Covid durumu ile ilgili tweeti ve Galatasaray'ın kendisine "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!" şeklindeki destek mesajıydı.

EN ÇOK KULLANILAN EMOJİLER

Türkiye’de pandeminin başından beri en çok kullanılan 20 emoji ise şunlar oldu:

Twitter EMEA Kıdemli Direktörü Karen White, “Twitter'da Türkiye'deki hesap sahiplerinden böyle canlı ve açık bir Covid sohbeti görmek cesaret vericiydi. Twitter yalnızca güvenilir bilgileri artırmaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanları güvenli halk sağlığı davranışları sergilemeye motive etmede de kilit bir rol oynuyor” dedi.

11 MİLYONDAN FAZLA SPAM İÇERİK

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Mart 2020'de COVID'ye yaklaşımını tanıtmasından bu yana Twitter, global çapta 22.400 Tweet'i kaldırdı ve COVID-19 sohbeti etrafında spam içerikli ve manipülatif davranışlar nedeniyle 11.5 milyon hesaba meydan okudu” denildi.