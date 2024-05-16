SabancıDx, hibrit bulut altyapı yatırımları, Yapay Zeka Destekli Hibrit Bulut Çözüm Merkezi, stratejik iş birlikleri ve teknoloji programları ile uçtan uca bulut çözümlerine odaklandı. SabancıDx, bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA'nın altyapısını Türkiye’nin ilk yerli bulut hizmet sağlayıcısı Bulutistan ortamına kesintisiz bir şekilde taşıdı. Operasyonel mükemmelliğin en üst seviyede tutulduğu proje ile Türkiye'deki en büyük bulut geçiş örneklerinden birine imza atıldı.

TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk mühendislerin yaklaşık 8 ay çalıştığı projede altyapının yeni veri merkezine geçirilmesi hem SabancıDx hem de bulut pazarı için kritik önem taşıyor. Bu süreçte gerçekleştirilen konteyner yönetim platformunun değişimi ve 100’e yakın uygulamanın yeni mimariye taşınması projenin en dikkat çeken konuları arasında yer alıyor.

REKLAM Proje kapsamında, ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) dahil 800'e yakın sunucunun taşınması sağlanırken; ortalama 5 bin vCPU, 1.5 PB disk ve 30 terabayta yakın RAM’in aktarımı gerçekleştirildi. Yeni konteyner yönetim platformuna ise 150’ye yakın servis taşındı. KESİNTİSİZ GEÇİŞ İLE TAMAMLANDI Projenin teknoloji bacağına liderlik eden SabancıDx, AgeSA’nın mevcut veri merkezinden Bulutistan ortamına geçişini sanallaştırma teknolojisi ile gerçekleştirerek finansal verimlilik oluşturulmasına katkı sağlarken geçiş anından itibaren sistem kesintilerini engelleyerek müşteri hizmetleri verimliliğini en yüksek noktaya çıkarmayı başardı.

Bu projeyle uzun yıllardır dijitalleşmeyi merkezine alan AgeSA’nın sigorta sektöründe teknolojiyi kullanma esnekliği, müşteri memnuniyeti ve iş süreçlerinin etkinliğinin arttırılması sağlandı. SabancıDx’in güçlü teknolojik altyapısı, öncü dijital yatırımları ve etkin süreç yönetimiyle AgeSA, Türkiye’nin en büyük 3 internet servis sağlayıcısı ile kapalı network erişimi ve internet erişiminde çalışmaya başladı. REKLAM Network ve internet ağ yapısının yenilenerek data erişim oranlarının %100 arttırılmasıyla; AgeSA çevresel güvenlik, enerji güvenliği, internet erişim güvenliği ve veri güvenliği alanında daha güçlü hale geldi. AgeSA’nın sistemsel verilerini, süreç boyunca hiçbir aksama yaşamadan hibrit buluta taşıyan SabancıDx, 100’ün üzerinde sistemi konsolide ederek AgeSA’ya %20,6 kaynak tasarrufu sağladı.

“BULUT TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLER İÇİN KAÇINILMAZ BİR İHTİYAÇ" Bulut bilişimde dönüştürücü bir yaklaşım sunduklarını belirten SabancıDx Genel Müdürü Tevfik Kor, “SabancıDx olarak müşterilerimize, değişen ve dönüşen rekabet ortamında, deneyimli ekibimiz ve güçlü ekosistemimizle bulut teknolojileri ve yönetilen hizmetler alanında ihtiyaç duydukları tüm çözümleri, tek bir noktadan ve uçtan uca sağlıyoruz. İnovasyonun çok hızlı gerçekleştiği bu dönemde, küresel pazar büyüklüğü 2027'de 1 trilyon doları aşması beklenen bulut teknolojilerini Türkiye’de de şirketler için büyük rekabet avantajı sağlayacak kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak görüyoruz. AgeSA ve Bulutistan ile Türkiye’nin en büyük bulut dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yol arkadaşlığı yaptığımız şirketleri geleceğe hazırlamaya ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlayan çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

YÜZDE 25 DAHA YÜKSEK PERFORMANS, YÜZDE 20 DAHA DÜŞÜK MALİYET İş süreçlerini iyileştirmek, daha verimli hale getirmek, müşterilerine daha hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için gerçekleştirdiği dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirten AgeSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı A. Fahri Arkan, “Bulut bilişim teknolojileri, iş süreçlerimizi optimize etmek, müşteri deneyimini geliştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için büyük önem taşıyor. Son dönemde programlama dillerinin esnekliği ve etkinliği, bulut teknolojileri ve yapay zekânın bir araya gelmesi sigorta sektöründe köklü bir dönüşüme yol açtı. Türkiye’de Türk mühendisleri tarafından en az kesinti ve maliyetle gerçekleşen proje büyük bir başarı örneği. Projeyle verilerin normal yedeklenmesinin yanı sıra bölgesel yedeklilikler sağlanarak MPLS, internet altyapısının ve ses erişim oranlarının %100’lerde olması amaçlandı. 100 yakın uygulama yeni versiyona taşındı. Platformun değişimi ve yeni versiyonla; AgeSA uygulamalarının erişimi ve kullanılabilirliği yüksek, daha güvenli bir ortamda çalışması sağlandı. Proje yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Buluta taşıma projesiyle sadece altyapı teknolojimizin yenilenmesiyle kalmayacak; aynı zamanda kapasite esnek ve ölçeklenebilir hale gelmesini, performansın yükseltilmesini, sistem güvenliğin artmasını ve maliyetlerin düşmesini de sağlayacak. Proje tamamlandığında performansta %25 artış, maliyetlerde ise %20 civarında azalma bekliyoruz. SabancıDx ve Bulutistan’la birlikte Türkiye’nin en büyük bulut dönüşüm projelerinden birine imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

2024'TE YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, “Türkiye’nin sigorta sektöründe lider kurumlarından biri olan AgeSA’nın teknoloji altyapı dönüşüm projesi Bulutistan ve SabancıDx’in profesyonel yaklaşımları sayesinde planlanan sürede, mevcut hizmet akışında herhangi bir kesintiye gidilmeden, devam eden projelerde ‘kod geliştirme’ süreçleri dahi askıya alınmadan, Türkiye’nin sigorta sektöründeki en büyük dijital dönüşüm, buluta geçiş projesi olarak hayata geçirildi. Bulutistan’ın Türkiye’de bulunan regülasyonlara uyumlu, yüksek güvenlikli, coğrafi yedekliliğe sahip veri merkezlerindeki en güncel teknolojiye sahip bulut altyapısı üzerinden sağlanan hizmetlerle AgeSA’nın bu önemli buluta geçiş projesinin bir paydaşı olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.