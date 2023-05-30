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Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılıların zaferi tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra MKE Ankaragücü, Milson'la cevap verdi. İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı.

     
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    OYUNCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

    Karşılaşmanın son düdüğüyle beraber 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Hakem Volkan Bayaraslan'ın son düdüğü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular saha ortasında bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

     
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Futbolcular daha sonra deplasman tribününe giderek, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    FLORYA'DA BÜYÜK KUTLAMA

    Galatasaraylı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu Florya'da kutluyor.

     
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçı cep telefonları ve tabletlerden takip etti.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Takımlarının karşılaşmada attığı gollerle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi. 
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Florya'da giderek kalabalıklaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin etrafındaki sokakları tamamen doldurdu.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı.

     
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Sarı-kırmızılı taraftarların, Florya'daki şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

     
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

    Galatasaray taraftarları, Florya'nın yanı sıra tüm Türkiye'de kutlamalara devam ediyor. İşte ülkenin dört bir yanından gelen görüntüler...
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri

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