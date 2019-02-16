Samsung’un geçen ayın sonunda tanıttığı yeni giriş üstü seviye akıllı telefon modeli Galaxy M20 Türkiye’de satışa sunuldu. Hindistan’da satışa sunulduğunda stokları 3 dakika içinde tükendiği bilgisi verilen Galaxy M20; 6.3 inç Full HD+ çözünürlükte ekran, ultra-geniş açı destekli çift arka kamera ve 5000 mAh pil kapasitesi ile geliyor.
Sadece internet üzerinden satın alınabilecek olan Galaxy M20, Samsung Online Mağaza, GittiGidiyor.com, HepsiBurada.com, N11.com ve Trendyol.com üzerinden ön siparişe açıldı. Ön sipariş teslimatlarının 24 Şubat ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20’nin 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13 MP’lik arka ana kameranın yanında 120 derece ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5 MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor.
Galaxy M20’in tavsiye edilen satış fiyatı ise 1799 TL olarak duyuruldu.
Samsung Galaxy M20’nin özellikleri
M20
Pil
5,000 mAh (Hızlı şarj destekli)
Ekran
6.3” FHD+
19.5:9 Sonsuz-V
Kamera
Ön
8 MP (F 2.0)
Arka
Ana kamera: 13MP(F1.9)
Ultra geniş açı: 5MP
Bellek
3GB+32GB
Micro SD Desteği
512GB’a kadar
Özellikler
Yakınlık Sensörü, İvme Ölçer, Sanal Işık Sensörü, Yüz tanıma, Parmak izi okuyucu
Renk
Kömür Siyahı, Okyanus Mavisi
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