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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)" İstanbul'da başladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, forumda yaptığı konuşmada, Elazığ merkezli deprem nedeniyle bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade ederek, "Dün Elazığ'daydım. 81 vilayet oradaydı. Ne mutlu ki bu zor günlerde bir araya gelmeyi başarabiliyoruz. İnşallah zor günlerde de bir araya gelmeyi öğrenebilirsek her şeyin üstesinden gelebiliriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TTYD'nin Türkiye turizmini geliştirme misyonuyla 30 yıldır başarılı faaliyetlerde bulunduğunu ve TTYD üyelerinin, 60 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla turizm sektörünün büyümesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

"TÜRKİYE, EN BÜYÜK İLK 6 TURİZM DESTİNASYONU ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI"

Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'un dünya tarihinin en kadim şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış ve 2 kıtaya yayılmış dünyadaki tek şehirdir. İstanbul’da, Mısır’ı, Roma’yı, Atina’yı, Kudüs’ü, Truva’yı, Babil’i, Efes’in izlerini, imzalarını görürsünüz. Dolayısıyla İstanbul, tüm medeniyetlerin mirasını barındıran, gerçek bir dünya şehridir." dedi.

Türkiye'nin ise dünyanın en büyük ilk 6 turizm destinasyonu arasına girmeyi başardığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde, ülkemizden 4 şehir (İstanbul, Antalya, Muğla ve Edirne) bulunmaktadır. Öte yandan, Türk Hava Yolları, dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan hava yolu şirketidir. Türkiye, sadece deniz, güneş ve kumdan ibaret de değildir. Yaz turizminden kış sporlarına, doğa, kültür, inanç, spor, sağlık ve kongre turizmine kadar, burada turizmin her çeşidi mevcuttur. Bu coğrafya ayrıca müthiş bir tarih hazinesidir. Medeniyetlerin pek çoğu bu topraklarda doğmuştur. İlk para burada basılmış. Ticaret, bankacılık ve borsa ilk bu topraklarda ortaya çıkmıştır. İlk uygarlıkların hemen hepsi burada... Antik çağın ilk süper gücü Hititler bu topraklarda... Truva, Roma, Bizans burada... Selçuklu, Osmanlı burada... Bu kadar çok farklı kültürü barındıran, başka bir coğrafya daha var mı dünyada? 20 sene önce yani 2000'lerin başında Türkiye'de, UNESCO dünya mirası listesine giren alan sayısı sadece 7 idi. Bugün bu sayısı 18'e ulaştı. Bunlar dışında ayrıca, geçici aday listede 78 adet doğal ve kültürel değerimiz daha bulunuyor."

Yeni keşifler yapılmaya da devam edildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, bu eserlerin korunması ve tanıtımında TOBB olarak görev üstlendiklerini söyledi.

"KÜRESEL MARKA OLMUŞ OTEL YATIRIMLARININ ANADOLU'YA YAYILMASINI SAĞLAMALIYIZ"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB'un, Türkiye'de tüm şirketlerin üye olduğu en büyük meslek örgütü konumunda bulunduğunu ve yurt dışında da geniş bir network’e sahip olduğunu aktardı.

Turizmi, Türkiye'nin "altın" sektörü olarak gördüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Zira hem döviz geliri hem de bıraktığı katma değer açısından turizm sektörü, açık ara lider durumda. Dolayısıyla Türkiye turizminin gelişmesi için büyük bir gayret içindeyiz." dedi.

Sektörün sorunlarına çözümler üretmek için Türkiye Turizm Meclisi'ni de kurduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Turizm Meclisi'nde, Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer kamu kurumlarının da yer aldığını bildirdi.

Turizm Sektör Meclisi'nin sektöre önemli çözümler sunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kısaca söylemek gerekirse, finansa erişimde, vergi ve gümrüklerde, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinde bürokrasi ve prosedürler azaltıldı. Artık buralardaki işler çok daha hızlı sonuçlanıyor. Böylece Dünya Bankası'nın Doing Business (İş Yapma) endeksinde 2 yılda 17 basamak birden yükseldik. Tarihimizde ilk defa 33. sıraya çıktık. Şimdi hedefimiz ilk 20’ye girmek. Bunun için de kamu kurumlarıyla birlikte yoğun bir mesaiye başladık. Birliğimizin, reel sektöre ve Türk turizmine katkısı artarak devam edecektir. Bu noktada devletimizin de bir konuda destek vermesinde fayda görüyoruz. Küresel marka olmuş otel yatırımlarının, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız. Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip yabancı turistler, böyle oteller arıyor ve bu otellerin bulunduğu yerlere gidiyor."

"ANALİZLER, TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA İÇİNDEKİ PAYINI HALA OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

TTYD Başkanı Oya Narin de forumla, derneğin misyonu doğrultusunda dünya ve Türk turizm yatırımcılarını bir araya getirdiklerini söyledi.

TIF 2020 ile turizmde markalaşmayı geliştirmeyi, finansman imkanlarını çeşitlendirmeyi, yatırım iş birlikleri için başta üyeler olmak üzere Türk turizmine yeni uluslararası ufuklar açmayı amaçladıklarını aktaran Narin, şunları kaydetti:

"Çünkü inanıyoruz ki Türkiye, son 30 yılda bütün dünya turizm trendlerinin üzerinde büyüme göstererek bütün grafiklerin ve trendlerin önüne geçmiştir ama büyümesini hala tamamlamamış çok büyük bir potansiyele sahip. Yaptığımız tüm analizler, Türk turizm sektörünün dünya içindeki payını hala almadığını gösteriyor. Türk turizm ve yatırımcısı dünya ile entegre olduğunda ve dünya bizi daha iyi tanıdığında çok daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz."

"İSTANBUL'UN TURİZM PERFORMANSI 2019'DA ÇOK İYİYDİ"

Veri ve analiz şirketi olan STR'nin Avrupa Direktörü Thomas Emanuel ise yaptığı sunumda, 10 yıl önce zincir otellerin, şimdi ise markaların turizm sektörünü domine ettiğini söyledi.

İstanbul'a ilişkin bazı turizm verilerini de paylaşan Emanuel, "İstanbul'un turizm performansı 2019'da gerçekten çok iyiydi. Rakamlar da bunu gösteriyor. Uzun bir büyüme trendi olacak. Doluluk oranı önceki seneki seviyelere göre artıyor. Talep de hızla artıyor. Bu rakamların daha iyiye gideceğini söyleyebiliriz ancak ortalama oda fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

Yarın da devam edecek forum kapsamında düzenlenecek panellerde sektörün geleceği ve dönüşümü ele alınacak.