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Türkiye'den ilk çeyrekte çay ihracatından 5.1 milyon dolar gelir

Türkiye'den, Ocak-Mart 2021'de 95 ülkeye yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değer bazında ise yüzde 33 arttı. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mart döneminde ülkeden 1 milyon 282 bin 978 kilogram çay ihraç edildiğini ve karşılığında 5 milyon 124 bin 981 dolar gelir sağlandığını bildirdi

Türkiye'den ilk çeyrekte çay ihracatından 5.1 milyon dolar gelir
AA

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mart döneminde ülkeden 1 milyon 282 bin 978 kilogram çay ihraç edildiğini ve karşılığında 5 milyon 124 bin 981 dolar gelir sağlandığını bildirdi.

Bu dönemde 95 ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değer bazında da yüzde 33 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, en fazla çay ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurguladı.

Kalyoncu, Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok çay ihraç edilen ülkeler olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizden yapılan çay ihracatının miktarda yüzde 66 ve değerde de yüzde 55'lik kısmı çayın başkenti olan Rize'den gerçekleştirilmiştir. Yılın ilk çeyreğinde Rize'den 16 ülkeye 851 bin 745 kilogram çay satışı karşılığında 2 milyon 805 bin 468 dolar gelir elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünlerinden olan çayın, yılın ilk çeyreğinde ihracata yüksek oranlı artışla başladığını aktaran Kalyoncu, ihracatının her geçen yıl hem ülke çeşitliği hem de miktar olarak artış göstermesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Kalyoncu, ağırlıklı olarak Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu Avrupa ülkelerine ihracatın gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle Belçika ve Almanya'ya yoğun olarak ihraç edilen Türk çayı bu ülkelerden dağıtım ağları ile tüm Avrupa içlerindeki tüketiciye ulaşıyor. Doğu Karadeniz bölgemizde geçtiğimiz yıllarda yaşanan turizm hareketliliği de Türk çayının tanınma ve ihracatına önemli katkı yaptı. Son yıllarda milli markamız ÇAYKUR'un yurt dışı piyasalarda yaptığı yoğun tanıtım çalışmaları yanında, özel sektördeki imalatçı firmalarımızın da Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak ürün çeşitliliğini artırmaları çay ihracatımıza çok önemli katkı sağladı."

Dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içeceğin çay olduğuna değinen Kalyoncu, ihracattan daha fazla pay alınabilmesi için ürün türlerinin geliştirilmesi ile Ar-Ge yatırımlarının artırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

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