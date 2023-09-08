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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç muhtemel 11'ler - Futbol Haberleri

        Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Türkiye, Ermenistan'ı konuk ediyor! A Milli Futbol Takımımız gruptaki liderliğini sürdürmek için Ermenistan karşısına çıkıyor... Ay-yıldızlılar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında bu akşam Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek. Milli Takımımız, Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Peki Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:40
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek.

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        Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

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        GRUPTA LİDERİZ

        Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

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        Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

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        DEV HAZIRLIK!

        Mücadelede tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız, göğsünde gururla ay-yıldızlı armayı taşıyan 'Bizim Çocuklara' yine destek verecek. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız." denildi.

        6

        MUHTEMEL 11

        MERT GÜNOK

        7

        ZEKİ ÇELİK

        8

        OZAN KABAK

        9

        ABDÜLKERİM BARDAKCI

        10

        KAZIMCAN KARATAŞ

        11

        SALİH ÖZCAN

        12

        ORKUN KÖKÇÜ

        13

        CENGİZ ÜNDER

        14

        HAKAN ÇALHANOĞLU

        15

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        16

        BARIŞ ALPER YILMAZ

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