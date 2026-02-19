Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sepp Piontek için taziye mesajı! - Futbol Haberleri

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sepp Piontek için taziye mesajı!

        TFF, 85 yaşında hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Sepp Piontek için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:40 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den Sepp Piontek için taziye mesajı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 85 yaşında hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Sepp Piontek için taziye mesajı yayımladı.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda Alman teknik direktörün, 1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın başında olduğu hatırlatılarak "Ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Futbol Federasyonu ve Danimarka Futbol Federasyonuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Danimarka Milli Takımı'ndaki görevinden 1990 yılında ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sepp Piontek, ay-yıldızlılarla çıktığı 27 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik,15 yenilgi yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İfade vermeye gitti, polisin belindeki silahı alıp kendini vurdu; o anlar güvenlik kamerasında

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için gelen Sefa Yılmaz (37), polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme