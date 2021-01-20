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Türkiye, geçen yıl 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti

Türkiye'nin makine ihracatı geçen yıl 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yüzde 4,5'lik düşüş yaşansa da küresel salgına rağmen kayıp sınırlı kaldı

Türkiye, geçen yıl 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti
AA

Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

Son çeyrekte büyük bir atılım yaparak yüzde 9 artış kaydeden sektörün ihracatı, yıl genelinde 17,1 milyar dolar oldu. Sektör, 200'den fazla ülkeye 3,1 milyon tonluk makine satışı gerçekleştirdi.

Küresel makine ticaretinin yüzde 12 düştüğü 2020'de Türkiye'nin makine ihracatındaki kayıp yüzde 4,5 ile sınırlı kaldı. İhracat, TÜİK hesaplamasına göre ise 18 milyar doları aştı.

Yurt dışından makine alımı yüzde 9 ila 21 arasında düşen Almanya, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, Türk makine sektörü ihracat düşüşünü yüzde 3'ün altında tutmayı başardı. Rusya ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam eden makineciler, bu ülkeye ihracatını da yüzde 22 artırdı.

"ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE'YE İHRACATIMIZ SON ÇEYREKTE YÜZDE 21 ARTTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya makine ihracatının arttığı yıllarda tüm rakiplerinden daha hızlı artış sağladıklarını, küresel ticaretin daraldığı 2020'de de ihracat düşüşünü sınırlı tutmayı başardıklarını bildirdi.

Giderek yükselen teknoloji seviyesi ve rekabetçi fiyatlar sayesinde düşüşü yüzde 4,5 seviyesinde durdurabildiklerini aktaran Karavelioğlu, bağlantıları sayesinde en önemli pazarlardan Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatın son çeyrekte yüzde 21 arttığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Tüm dünyada KOBİ'lerin krizler karşındaki esnekliklerini ve çevikliklerini test eden bir süreç yaşandı. AB'deki makine imalatçısı KOBİ'ler felç olurken, biz birçok büyük ekonomide pazar payımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

"MAKİNE SEKTÖRÜ EN HIZLI TOPARLANAN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Kutlu Karavelioğlu, bu yıl şartların oluşması halinde sektörün yüzde 10 büyüyebileceğini ancak ihracatta yakalanan tonaj rakamına ulaşılmasının zor olduğunu belirtti.

Makine üretiminin dünya genelinde yüzde 5 daraldığı yılda Türk makine sanayisinin üretiminin yüzde 7 arttığını aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretimdeki artış büyük bir ivme yakalandığının işareti. Makine sektörü en hızlı toparlanan birkaç ülkeden biriyiz. Küresel makine ve teçhizat yatırımlarının salgın öncesi seviyesine gelecek yıl ortasında ulaşacağı tahminleri henüz iyileştirilmedi. Fakat ne olursa olsun, biz belirsizliklerin hakim olacağı bu süreci de önemli kazanımlarla geçireceğiz ve ihracat performansımızla rakiplerimizden ayrışmaya devam edeceğiz."

Karavelioğlu, Türk makine sektöründe yüzde 50 seviyelerine kadar düşen kapasite kullanım oranlarının yüzde 72'ye çıktığını, en zorlu koşullar altında dahi Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki paylarını artırarak yüzde 11'e yaklaştırdıklarını, makine imalatçılarının büyük bir alkışı hak ettiğini belirtti.

"YERLİ MAKİNE PAYINI KORUMAK İÇİN TEDBİRLERİMİZİ SIKIŞTIRMALIYIZ"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ithalatının 11 ayda 25,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İmalatçılarımızın senelerce çalışarak 5,5 milyar dolar seviyesine indirdiği makine dış ticaret açığı bu yıl ikiye katlandı. Sanayimizin, Uzak Doğu'nun dampingli ve finansman destekli mallarına gösterdiği aşırı ilgiyi hem sürdürülemez hem de vahim bir kaynak israfı olarak görüyoruz. Makinelerimizin yüzde 65'inden fazlasını ithal eden gelişmiş ülkeler artık zamanında teslimat, güven ve kaliteyi öncelik olarak belirlemişken Türkiye'deki yatırımcıların bunları görmezden gelmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz."

Karavelioğlu, ithalatın artmasının sadece ucuzluğa ya da finansman olanaklarına bağlanamayacağını belirterek, "Makineler, Türkiye'nin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ikinci büyük kalemdir. Bu çelişkili durumu gidermek ve artan iç talepte yerli makine payını en azından korumak için tedbirlerimizi sıkılaştırmalıyız. Gerek yatırım teşvik mevzuatımızın gerekse kamu alımları ve KÖİ projelerinin 11. Kalkınma Planı'nın yerli makineleri önceleyen hükümlerine uygun hale getirilmesini öncelikle talep ediyoruz. İlave gümrük vergilerinde nihai ürün ithalatını kolaylaştırıcı indirimler yapılması için henüz erken olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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