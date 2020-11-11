İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 7 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de 2005-2011 yıllarında İstanbul'da düzenlenen yarışlara adeta ambargo koyan eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl birincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye'de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel birer kez damalı bayrağı birinci sırada gördü.

İLK YARIŞI RAİKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

MASSA, KARİYERİNDEKİ İLK BİRİNCİLİĞİ İSTANBUL'DA ALDI

Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı. Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Brezilyalı eski pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.

BÜYÜK BRİTANYALILAR İKİ KEZ ZAFERE UZANDI

İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn GP takımından Jenson Button 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı. McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton, 2010'daki yarışı 1.28.47.620 ile birinci sırada bitirdi.

SON KAZANAN VETTEL

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi. Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı ikinci sırada tamamlarken, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de altıncı, 2009'da onuncu, 2010'da sekizinci oldu.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da dördüncü, 2011'de 12. sırayı aldı.

9 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

Formula 1'e 9 yıl aradan sonra 13-15 Kasım'da yeniden ev sahipliği yapacak İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot, podyum sevinci yaşadı.

Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.