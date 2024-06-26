Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024 Türkiye gruptan çıkma ihtimalleri ile muhtemel rakipleri
EURO 2024 F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız 3 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turvudaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın kritik mücadelesi öncesi "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusu gündeme geldi. İşte, EURO 2024 Türkiye gruptan çıkma ihtimalleri ile muhtemel rakipleri
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımımız F Grubu'nda Portekez'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte, EURO 2024 Türkiye gruptan çıkma ihtimalleri ile muhtemel rakipleri...
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.
Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.
Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.
Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlarsa son 16 turu maçını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.
EURO 2024'te en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Türkiye, 3 puan ve averajıyla bu "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, B Grubu'nun lideri İspanya veya C Grubu'nun lideri İngiltere ile karşılaşacak. İspanya ve İngiltere grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Türkiye, bu durumda 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de oynayacak.