TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlarsa son 16 turu maçını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

EURO 2024'te en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Türkiye, 3 puan ve averajıyla bu "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, B Grubu'nun lideri İspanya veya C Grubu'nun lideri İngiltere ile karşılaşacak. İspanya ve İngiltere grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Türkiye, bu durumda 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de oynayacak.