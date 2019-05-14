Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Kurumunun (IHA) "2019 Hidroelektrik Enerji Görünümü" raporundan yapılan derlemeye göre, dünyada geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 15,9'unu hidroelektrik enerjisi oluşturdu.

Geçen yıl 48 ülke toplam 21 bin 800 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasitesi oluşturdu. Böylece, küresel hidroelektrik kurulu kapasitesi 1 milyon 292 bin megavata ulaştı. En çok kapasite artışı 13 bin 131 megavat ile Asya ve Pasifik ülkelerinde gerçekleşirken, onu 5 bin 475 ile Amerika kıtası, 2 bin 202 megavat ile Avrupa ve bin 9 megavat ile Afrika kıtası takip etti.

Geçen yıl hidroelektrik santrallerinden 4 bin 200 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.

Türkiye geçen yıl bin 85 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'daki birinciliğini korurken dünya sıralamasında 4'üncülüğe yükseldi. Türkiye bir önceki yıl 592 megavatlık yeni kapasite kurulumu ile dünyada 6'ncı sırada yer almıştı.

Geçen yıl en çok hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu yapan ülkeler sıralamasının başında Çin 8 bin 540 megavat ile geliyor, onu 3 bin 866 megavat ile Brezilya ve 2 bin 487 megavat ile Hindistan izledi.

2017'de de 9 bin 120 megavat ile listenin başında Çin yer almıştı. Çin'i 3 bin 376 megavat ile Brezilya, bin 908 ile Hindistan ve bin 50 ile Portekiz takip etmişti. Listede Türkiye, bin 18 megavat yeni hidroelektrik enerjisi kurulumu yapan Angola'nın altında yer almıştı.

Dünyada geçen yıl en çok hidroelektrik kurulu kapasitesi ekleyen ülkeler şöyle: