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Türkiye Hollanda maçı ne zaman, hangi gün? - Türkiye Hollanda maçı nerede oynanacak? Milli takım kadrosu

2022 FIFA DünyaKupası Elemeleri G Grubu'ndaki Türkiye Hollanda maçı ile ilgili detaylar belli oldu. Büyük bir merakla beklenen A Milli Futbol Takımımızın kadrosu açıklandı. Peki gözlerin çevrildiği Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, hangi gün? - Türkiye Hollanda maçı nerede oynanacak? Milli takım kadrosu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Hollanda maçı için artık heyecan dorukta. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman, hangi gün?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Göztepeli Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldılar.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ilk idmanlarını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da basına kapalı olarak yapacak.

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