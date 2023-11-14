Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.649,44 %1,07
        DOLAR 28,6218 %0,08
        EURO 31,0243 %1,28
        ALTIN 1.803,49 %0,80
        FAİZ 41,68 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 21,01 %2,39
        BITCOIN 36.686,00 %0,53
        GBP/TRY 35,6556 %1,39
        EUR/USD 1,0830 %1,22
        BRENT 83,24 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 2.948,35 %0,79
        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye Innovation Week için geri sayım - Teknoloji Haberleri

        Türkiye Innovation Week için geri sayım

        İnovasyon buluşması Türkiye Innovation Week, 23-25 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Küresel İnovasyon Endeksi'nde büyük bir sıçrama yakaladık. Türkiye 10 yıl önce endekste 74'üncü sıradaydı. Şimdi 39'uncu sıradayız. Hedefimiz inovasyonla ülkemizi ihracatla ilk 10 ülke arasına taşımak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Innovation Week için geri sayım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 10'uncu düzenlenecek Türkiye Innovation Week için geri sayım başladı.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu, TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu, TİM Genel Sekreteri Bilal Bedir ve stratejik partnerler, Türk Telekom, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Arzum, İGE, Trendyol, Halkbank yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

        Toplantıda açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "İnovasyon ekosisteminin gelişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. 10 yıldır önemli bir misyon üstlendik. Bugüne kadar 500 bin katılımcımızla, 10 milyon izleyicimizle Türkiye'nin yenilik öncülerini bir araya getirdik. 164 üniversiteden 225 bini aşkın öğrencimiz İnovasyon Haftası'na katıldı. Küresel İnovasyon Endeksi'nde büyük bir sıçrama yakaladık. Türkiye 10 yıl önce endekste 74'üncü sıradaydı. Şimdi 39'uncu sıradayız. Hedefimiz inovasyonla ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşımak" dedi.

        REKLAM

        ETKİNLİĞİN KAPSAMI DEĞİŞİYOR

        İnovasyon Haftası'nı global bir zemine oturtmak istediklerini kaydeden Gültepe, "Bu kapsamda bu yıldan itibaren etkinliğimizi Türkiye Innovation Week adıyla düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Program ve katılımcılar hakkında bilgi veren TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da, "TİM-TEB Girişim Evleri, İnovasyon Odaklı Mentorluk programı Inosuit, Türkiye'nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı İnovaLİG, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, MasterClass'lar, İnovasyon Akedemisi'yle girişimcilik ekosistemini bir araya getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Dünya Ekonomik Forumu Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Magda Lilia Chelly, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Yapay Zeka Uzmanı Edgar Perez, Çevre Aktivisti Alexandra Cousteau etkinlikte yer alacak" dedi.

        CEO'LAR KATILACAK

        Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Innovation Week, Türkiye'nin önde gelen markalarının CEO'larını da ağırlayacak.

        Zorlu Enerji CEO'su İbrahim Sinan Ak, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, Trendyol CEO'su Erdem İnan, Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli, Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem, Meta Türkiye'den E-ticaret ve Çoklu Kanal Endüstrileri Grup Lideri Irmak Emekdaş, SpaceSide Kurucusu Remco Timmermans etkinlik sahnesinde katılımcılarla buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada