Türkiye İsveç Voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İsveç Voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan voleybol milli takımımız İsveç ile maça çıkıyor. Voleybol severlerin merak ettiği soru Türkiye İsveç voleybol maçının ne zaman saat kaçta ve hangi kanala yayınlacağı oldu. İşte Türkiye İsveç Voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...