Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası gruplarında son hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası gruplarında son hafta heyecanı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kupası gruplarında son hafta heyecanı!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak maçlarla birlikte başlayacak.

        Kupada A Grubu müsabakaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

        Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

        Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

        15.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

        REKLAM

        20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

        4 Mart Çarşamba:

        14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)

        20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

        20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

        20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

        5 Mart Perşembe:

        20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)

        20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İyot eksikliği zeka geriliği yapar mı?

        İyotun özellikle bebekler, çocuklar ve ergenler için çok  önemli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Yapılan çeşitli çalışmalar okul öncesi çocukların yarısına yakınının, okul çocukları ve ergenlerin ise yüzde 40'nın yeterli iyot almadığını gösteriyor. Ancak son...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?