Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe! - Diğer Haberleri

        Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe!

        Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda erkekler ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde 3 gün süren organizasyonda 21 kulüpten 250 sporcu mücadele etti.

        Sağanak yağış altında yapılan final yarışları sonucunda erkekler ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

        Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nın 23 yaş altı gençler tek çifte kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, iki çifte kategorisinde Halil Kaan köroğlu ve Alper Şevket Eren, iki tek kategorisinde Aydın İnanç Şahin ve Aytimur Selçuk, dört çifte kategorisinde Elis Özbay, Derin Kumuk, Emine Evra Elmalı ve Irmak Fertuğ birinci oldu.

        REKLAM

        Organizasyonun PR2 Mix 2x kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Merve Sezer, PR3 Mix 4+ kategorisinde Batuhan Taş, Nurcan Kocaman, Hazal Urun, Recep Tula, İskender Ünlü, yarışları önde tamamladı.

        Dereceye giren kulüplerin temsilcilerine kupalarını Adana Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Türkiye Kürek Federasyonu İl Temsilcisi Fazıl Yontar verdi.

        Vali Mustafa Yavuz, ödül töreninde Adana'nın tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ev sahipliği yapacak şart ve imkanlara sahip olduğunu söyledi.

        Seyhan Baraj Gölü'nün, kürek ve yelken yarışları için Türkiye'deki en uygun parkurlara sahip olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

        "İnşallah bundan sonra da Adana'mızda farklı branşlarda ve alanlarda takımlarımızı misafir etmeyi, burada değişik şampiyonalara, yarışlara ev sahipliği yapmayı istiyoruz. Tüm takımlarımızı Adana'ya bekliyoruz. Tüm federasyonlarımızın bu anlamda desteklerini zaten görüyoruz. Bundan sonra da bu desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz."

