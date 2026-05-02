Türkiye, küresel şirketler için hizmet ve ticaret merkezi olma yolunda adım atıyor

        "Yatırım İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı" kapsamında çok uluslu şirketlerin yurt dışı operasyonlarının Türkiye'ye çekilebilmesi için yurt dışı kazançlarına ilişkin kapsamlı teşvik sağlayacak "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli oluşturulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan "Türkiye'yi uluslararası ölçekte finans, hizmet ve ticaret merkezi haline getirme" hedefi çerçevesinde "Yatırım İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı", çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini Türkiye'ye çekmeyi hedefliyor.

        Bu konu üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir süredir çalışıldığı ve kapsamlı teşvikler sağlandığı biliniyor.

        "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli

        İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında elde edilen kazançlara 20 yıl boyunca sağlanacak kurumlar vergisi indirimiyle, yürütülen çalışma kapsamında çok uluslu şirketlerin yurt dışı operasyonlarının Türkiye'ye çekilebilmesi için yurt dışı kazançlarına yönelik kapsamlı teşvik sağlayacak "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli oluşturulacak.

        Söz konusu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM'ye taşımaları halinde burası üzerinden yurt dışından elde ettikleri kazançları, kurumlar vergisinden tamamen ve süresiz istisna olacak.

        Öte yandan, çalışma kapsamında istisna İFM bölgesiyle sınırlı olmayacak ve çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM dışında bir bölgeye taşımaları halinde ise yurt dışından elde ettikleri kazançlarının yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

        İstisna yalnızca kurumlar vergisiyle sınırlı değil

        "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli kapsamında Türkiye'ye gelen şirketlerin personeline de ücret istisnası sağlanacak.

        Bu merkezlerde nitelikli personele sağlanacak istisnanın tutarı ise brüt asgari ücretin 4 katına kadar olacak.

        Söz konusu istisnalardan yararlanmanın koşulunun, en az üç farklı ülkede faaliyette bulunulması ve bu şirketlerin yıllık brüt gelirlerinin en az yüzde 80'inin yurt dışından elde edilmesi olduğu belirtiliyor. ​​

