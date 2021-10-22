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Motorlu araçların uluslararası dolaşımının kolaylaştırılması ve kaza durumunda o ülkenin kanun ve düzenlemelerine uygun olarak zarar görene tazminat ödenmesinin garanti altına alınma amacı ile kurulan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, İstanbul’da uluslararası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü M. Akif Eroğlu, pandemi döneminde, Büro’nun Yeşil Kart üretiminde, adet olarak özellikle otomobil grubundaki yüzde 70 oranındaki ciddi düşüş nedeni ile yüzde 49 oranında küçülme olmasına rağmen ticari hayatın devamı sayesinde özellikle Yeşil Kart üretiminin en büyük payına sahip çekici grubunda sadece yüzde 2 adetsel azalış olması nedeni ile prim üretiminde radikal bir düşüş olmadığını belirterek 2021 yılının 9'uncu ayı itibarıyla aşılamanın yaygınlaşması ve kontrollü gevşeme ile Yeşil Kart adet ve prim üretiminde memnuniyet verici şekilde artış olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkisiz kişilerin sahte Yeşil Kart ile sürücüleri dolandırdıklarını belirten Eroğlu, bu konuda masum sürücülerin zarar görmemesi için QR kodla ‘Yeşil Kart Sertifikası’nın teyidi uygulamasını devreye aldıklarını vurgulayarak sürücülerin mağduriyet yaşamaması için mutlaka aldıkları Yeşil Kartların e-devletten kontrolünü sağlamalarını istedi. Eroğlu, Azerbaycan ile karşılıklı iş birliğine gittiklerini, sınırda ‘Dijital Yeşil Kart’ kontrolü sağlamak istediklerini, böylelikle sahteciliği önlemeyi hedeflediklerini belirtti.

'DOĞAL AFETLERDE SİGORTALILARIN YANINDAYIZ'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı da, Türk sigorta sektörüne dair rakamsal bilgiler paylaştı. Birlik olarak, bir yandan sigorta sektörünü büyütmeye çalışırken, diğer yandan pandemi döneminde sigortalılara destek olduklarını ifade eden Obalı, 355 milyon TL’si sağlık, 1 milyar 42 milyon TL’si hayat branşı olmak üzere 1 milyar 397 milyon TL tazminat ödendiği, alınan tavsiye kararları ile de 400 milyon TL’nin üzerinde destekle birlikte toplamda yaklaşık 1,8 milyar TL katkı sağladıkları söyledi.

İklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan etkisine değinen Obalı, son dönemde yaşanan orman yangınları ve seller karşısında, sigorta sektörü olarak, hızlıca aksiyon alındığı ve tüm paydaşlarla birlikte bu bölgelerdeki sigortalıların yanında olduklarını vurguladı.

Obalı ayrıca, Türkiye Sigorta Birliği olarak hedeflerini sektörün büyümesi, kamu yararına inisiyatif almak, ürün çeşitliliğini artırmak ve müşterilerin isteklerine kulak vermek olarak belirlediklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Büro Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman da, ‘Kısa Süreli Yeşil Kartların’ iptallerinde prim iadesi sağlandığı, Yeşil Kartların kısmi iptallerinde ‘kısa müddet’ esaslı prim iadesinden ‘gün esaslı’ prim iadesine geçildiğini, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren BSMV hariç yıllık 100 avro olan Römork Yeşil Kart fiyatı 85 avroya indirildiğini, talepleri hâlinde sigorta ettirenlerin, poliçe teminatlarını ‘durdurabilmelerine’ ve poliçelerinin vade bitiminden önce teminatlarını yeniden yürürlüğe alabilmeleri uygulamasını getirdiklerini ve Filo uygulamasında değerlendirmeye alınan şirketlerin yüzde 75’ine yüzde 20’ye varan Filo indirimi sağlandığını belirtti.

'TÜRKİYE YEŞİL KART SİSTEMİNİN ÖNEMLİ BİR OYUNCUSU'

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Bürolar Konseyi Başkanı Sandra Schwarz ise, Yeşil Kart sisteminin ülkeler arası seyahatlerde kazazedeleri koruyarak önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade ederek, bu kapsamda data paylaşımı ve yaptırımlar gibi önemli zorluklarla karşılaşıldığını söyledi. Schwarz, Türkiye’nin Yeşil Kart sisteminin önemli ve büyük bir oyuncusu olduğunu sistemin devamlılığında hayati bir rol üstlendiğini de belirtti.

Bürolar Konseyi Genel Sekreteri Greet Flore ise konuşmasında Yeşil Kart sertifikasının dijitalleşmesinin ve sınırlardaki sigorta kontrollerinin veri tabanları üzerinden yapılmasının Bürolar Konseyinin en önemli projelerinden biri olduğunu ayrıca Yeşil Kart Sistemi’nin coğrafi kapsamından bahsederek diğer bölgesel sigorta sistemleri ile entegrasyonun değerlendirildiğini belirtti.