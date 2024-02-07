Türkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ülke nüfusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te bir önceki yıla kıyasla 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 79 milyon 399 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93'e geriledi. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2022 itibarıyla 5 milyon 666 bin 274 düzeyindeydi.

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İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 655 bin 924 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,4'ünü barındıran İstanbul olurken en az olduğu şehir ise 86 bin 47 ile Bayburt olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 292 bin 980 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 31 bin 419 kişi ile Tunceli oldu.

27 KÖYDE 10 VEYA DAHA AZ KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 27 olarak tespit edildi. 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514 olarak kayıtlara geçti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti.

Burasını, Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende köyü 5 bin 511 kişi, Kırklareli'nin merkez ilçesindeki Karakoç köyü 5 bin 494 kişi, Yalova'nın merkez ilçesindeki Samanlı köyü 5 bin 457 kişi ve Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar köyü 5 bin 154 kişiyle takip etti.

KÖYDE TEK BAŞINA

Geçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köyler, 1'er kişi ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesi Kalfalar köyü'nde 2, Şırnak'ın merkez ilçesi Cevizdüzü köyü'nde 3, İdil ilçesine bağlı Mağaraköy'de 4, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Akımlı köyü'nde 4, Çanakkale'nin Çan ilçesi Kazabat, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dilekli, Kars'ın Kağızman ilçesi Evyapan ve Siirt'in Pervari ilçesi Kovanağzı köylerinde 5'er kişi yaşıyor. Buralar, en az nüfusa sahip köyler olarak sıralandı.