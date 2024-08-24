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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketimi, temmuz ayında rekor kırdı - Enerji Haberleri

        Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketimi, temmuz ayında rekor kırdı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketiminde rekor seviyelere ulaşıldığını belirterek, "Elektrik üretimi 34,6 milyar kilovatsaat (kWh), tüketimi de 34,5 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:00
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        Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketiminde rekor
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'yi etkileyen sıcak hava dalgası, temmuz elektrik üretim ve tüketim verilerine doğrudan yansıdı.

        Bayraktar, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 112 bin 999 megavatsaat (MWh) olduğuna işaret ederek, "Aynı dönemde güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payı, yüzde 15,6'ya ulaşarak oransal anlamda rekor kırdı." bilgisini paylaştı.

        Bayraktar, temmuzda yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminin 19,9 milyar kWh ile zirve yaptığını vurgulayarak, "Elektrik üretimi 34,6 milyar kWh, tüketimi de 34,5 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Temmuzda hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadelerini kullandı.

        Geçen ayın son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Buna bağlı olarak özellikle iklimlendirme sistemlerinin yoğun olarak kullanımı, elektrik tüketimini ve doğal olarak üretimini rekor seviyelere taşıdı. Unutmayalım ki enerji verimliliği uygulamaları ile üretimi, sunulan hizmeti ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden enerji tüketimini azaltmamız mümkün."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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